Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 21 октября 2020 года запрещает поставки на территорию Российской Федерации свежих груш, экспортируемых и (или) произведенных в Гродненской области Республики Беларусь.

Как сообщает Россельхознадзор, мера будет действовать до проведения переговоров с белорусской стороной и выяснения причин участившихся попыток ввоза в Россию груш, происхождением из стран, в отношении которых действуют особые экономические меры правительства РФ, под видом белорусской продукции.

Так, 16 октября 2020 года Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям на складе ООО «Альфа-Транс терминал» (Смоленская область) был проведен карантинный фитосанитарный контроль партии груш сорта «Конференция» общим объемом 19 тонн. Продукция была ввезена в Россию из Белоруссии в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Государственным учреждением «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь.

Производителем груш в соответствии с выданным фитосанитарным сертификатом является КФХ «Нюнько Р.А.», расположенное в Щучинском районе Гродненской области. 19 октября 2020 года белорусское компетентное ведомство подтвердило подлинность документа и факт его выдачи.

Однако при проведении осмотра грузового отсека автотранспортного средства установлено, что на каждом ящике имеются следы удаления маркировки. На трех ящиках выявлены этикетки, которые указывают на то, что страной происхождения груш является Польша.

Необходимо отметить, что подобные случаи неоднократно выявлялись Россельхознадзором.

Несмотря на заверения белорусской стороны в легальности поставляемой в Россию продукции, ранее проводимые инспекции Россельхознадзора продемонстрировали обратное: белорусские предприятия технически не способны производить такой объем продукции, который отправляется в Россию. Россельхознадзор в очередной раз выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с отсутствием действенного контроля со стороны Государственного учреждения «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» за выдачей фитосанитарных сертификатов на грузы, предназначенные к поставкам на территорию России.