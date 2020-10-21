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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАН МОЛДОВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЕС, А НЕ К ЕАЭС - ОПРОС
14:19 21.10.2020
Большая часть граждан Молдовы предпочитает присоединение к Европейскому союзу (ЕС), а не к Евразийскому Экономическому союзу (ЕАЭС). Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией CBS-AXA по заказу WatchDog.md.
Как передает «ИНФОТАГ», 43,6% респондентов выступает за присоединение Молдовы к ЕС, 10% к ЕАЭС, 12,9% - к любому из двух. Но при этом 23,1% участников опроса считают, что РМ не стоит присоединяться, ни к одному из блоков, а 10,4% - затруднились с ответом.
На вопрос, придет ли российский кредит до президентских выборов, 21,8% респондентов считают, что «да», 23,7% - «нет». Еще 30,6% затруднились с ответом, 16% - не знают о таком кредите, а 8% - не ответили на вопрос.
Опрос включал в себя и несколько вопросов о некоторых заявлениях, курсирующих в информационном пространстве, на который респондент должен был ответить считает ли он это правдой или ложью.
На вопрос, связанный с избирательной кампанией президентских выборов – «считаете ли вы, что некоторые кандидаты будут покупать голоса?» - 67% - считают это правдой, 11 % - «нет». 54,5% респондентов считают правдой то, что избирательную кампанию Игоря Додона финансируют из-за рубежа (12,2% -нет).
На вопрос о том «участвуют ли жители Приднестровского региона в выборах в РМ только из-за денег» - 41,4% ответили, что это правда, 32% - нет. На утверждение «Игорь Додон к президентским выборам создал неформальный альянс с Плахотнюком и Шором» - 40,2% считают это правдой, а 17% - нет.
Также 33,5% респондентов считают, что коронавирус – это миф, который не несет угрозы, а 59,1% - думают наоборот.
Опрос проводился по телефону в период 10-17 октября, с участием 1001 человека, возрастом старше 18 лет. Погрешность – 3,1%.
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