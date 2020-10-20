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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ОБНУЛИЛА СТАВКУ ИМПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ НА ВЫСУШЕННЫЕ КОКОСОВЫЕ ОРЕХИ ДЛЯ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
11:57 21.10.2020
Коллегия Евразийской экономической комиссии снизила ставку ввозной таможенной пошлины на высушенные кокосовые орехи с 3% до 0% сроком на три года. Решение принято по результатам рассмотрения инициативного предложения Российской Федерации.
Как сообщает ЕЭК, высушенные и измельченные кокосовые орехи (кокосовая стружка) используются при производстве некоторых видов мучных кондитерских изделий, в частности, тортов, пирожных и печенья. С учетом того, что из-за природно-климатических условий кокосовые пальмы на территории государств-членов Евразийского экономического союза не произрастают, потребность в кокосовой стружке обеспечивается за счет импортных поставок.
Принятое решение направлено на сокращение затрат на производство готовой продукции, увеличение доли изделий с использованием кокосовой стружки, а также укрепление позиций отечественных кондитерских предприятий на экспортных рынках.
«Как ожидается, снижение ставки ввозной таможенной пошлины на высушенные кокосовые орехи поможет восстановить объемы производства кондитерской продукции в государствах-членах, продемонстрировавшие спад в условиях пандемии», – отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования.
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