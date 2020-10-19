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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЕЭК ПРОВОДИТ ОПРОС УЧАСТНИКОВ ВЭД В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДО 2025 ГОДА
10:12 20.10.2020
Евразийская экономическая комиссия проводит тематическое исследование в рамках подготовки стратегического плана развития таможенного регулирования до 2025 года.
Как сообщает ЕЭК, его целью является анализ текущего развития таможенного администрирования и регулирования, а также перспектив его совершенствования в государствах-членах Евразийского экономического союза.
Результаты опроса позволят выявить проблемные вопросы, узкие места, а также потребности бизнеса в части совершенствования таможенного регулирования и администрирования.
Опрос проводится до 25 октября текущего года включительно.
Для белорусских участников ВЭД опрос проводится по ссылке.
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