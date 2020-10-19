Евразийская экономическая комиссия проводит тематическое исследование в рамках подготовки стратегического плана развития таможенного регулирования до 2025 года.

Как сообщает ЕЭК, его целью является анализ текущего развития таможенного администрирования и регулирования, а также перспектив его совершенствования в государствах-членах Евразийского экономического союза.

Результаты опроса позволят выявить проблемные вопросы, узкие места, а также потребности бизнеса в части совершенствования таможенного регулирования и администрирования.

Опрос проводится до 25 октября текущего года включительно.

Для белорусских участников ВЭД опрос проводится по ссылке.