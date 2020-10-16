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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ БЛОК ЕЭК РАЗРАБАТЫВАЕТ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
11:10 19.10.2020
Кооперацию усилий стран-участниц Евразийского экономического союза в области обращения лекарственных средств обсудили 15 октября участники онлайн-конференции в рамках V ежегодного форума «БИОТЕХМЕД» в Геленджике.
Как сообщает ЕЭК, форум традиционно объединяет руководителей федеральных и региональных ведомств, представителей крупного и среднего бизнеса, государственных институтов развития и научного сообщества, частных инвесторов, предпринимателей Российской Федерации.
Заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Тигран Арутюнян заявил о необходимости совместных действий государств-членов для развития фармацевтического рынка Союза в условиях ликвидации последствий пандемии коронавирусной инфекции. «В этой связи промышленный блок Комиссии совместно со странами Союза готовит план мероприятий ЕАЭС по производству лекарственных средств для медицинского применения», – отметил представитель ЕЭК.
По мнению стран Союза, документ должен включать оценку текущего состояния фармацевтической отрасли, наличия сырьевых ресурсов и производственных мощностей на территории государств-членов, а также другие отраслевые показатели.
Мероприятия, проводимые промышленным блоком, позволят оценить ситуацию с лекарственными препаратами в целом по Союзу, а по итогам совместной скоординированной работы государственных структур, науки и бизнес-сообщества – сформировать системный документ, направленный на углубление промышленного сотрудничества в фарминдустрии ЕАЭС и сближение рынков производства лекарственных препаратов.
«БИОТЕХМЕД» – главная площадка по обсуждению актуальных вопросов биомедицинской отрасли, вопросов реализации национального проекта «Здравоохранение», диалога между государством и бизнесом, определяющего дальнейшее его развитие. Формат мероприятие предполагает как экспертный обмен мнениями в рамках научного форума, так и проведение выставки продукции.
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