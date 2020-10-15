Вопросы состояния металлургической отрасли с учетом пандемии коронавируса COVID-19, принятие возможных совместных мер по стимулированию спроса на металлопродукцию высоких переделов внутри Евразийского экономического союза, проблемы избыточных мощностей, вопросы энергоэффективности металлургических производств, а также сырьевого обеспечения отрасли и реализацию совместных кооперационных проектов обсудили участники II Евразийской отраслевой конференции в металлургической отрасли 15 октября на площадке Евразийской экономической комиссии.

Мероприятие, организованное промышленным блоком комиссии, прошло в видеоформате.

Как сообщает ЕЭК, в конференции приняли участие представители государственных органов, научного сообщества, руководители крупнейших металлургических компаний и отраслевых бизнес-ассоциаций стран ЕАЭС.

Член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян отметил, что в результате сложной экономической ситуации из-за пандемии коронавируса металлургическое производство (производство сплавов, проката и труб) в целом в ЕАЭС в I полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилось на 2,9%, снизились кооперационные поставки в металлургии на 17,6%.

Эти вызовы требуют нового уровня взаимодействия внутри интеграционного объединения с учетом того, что металлургия является отраслью с большим кооперационным и экспортным потенциалом, считает министр ЕЭК.

«Сегодня стабильное движение вперед в металлургии напрямую связано не только с технологическими компетенциями, но и с уровнем кооперации внутри Союза, снятием препятствий и барьеров, совместным принятием мер по поддержке отрасли, с развитием инноваций, человеческого капитала», – подчеркнул Артак Камалян.

В качестве примера успешного кооперационного проекта он привел производство трансформаторов из высокопроницаемой электротехнической стали – инновационной металлургической продукции. Сегодня к проекту подключились новые участники из Беларуси и России.

По словам заместителя директора Департамента промышленной политики ЕЭК Тиграна Арутюняна, который выступил модератором конференции, несмотря на внешние и внутренние вызовы, в этот период положительный прирост наблюдался в Армении, Казахстане и Кыргызстане (на 5,2%, 3,6% и 9,8% соответственно), в то же время в Беларуси и России снижение объемов производства составило 4,9% и 4,1% соответственно.

Представитель ЕЭК сообщил, что для стимулирования потребления металлургической продукции внутри Союза и активного продвижения ее на внешние рынки в условиях пандемии коронавируса комиссия при участии Евразийского банка развития прорабатывает механизмы поддержки проектов, имеющих интеграционный потенциал.

«Эти мероприятия будут способствовать углублению промышленного сотрудничества, обеспечению загрузки металлургических мощностей, стимулированию спроса на металлургическую продукцию высоких переделов в Союзе, а также организации обмена опытом между производителями», – рассказал Тигран Арутюнян.

Участники конференции отметили необходимость принятия совместных мер по противодействию новым мировым вызовам отрасли в связи с климатическими изменениями и глобальным потеплением климата, борьбе с контрафактом и стимулированию спроса на металлургическую продукции внутри ЕАЭС.

Перспективным направлением сотрудничества является развитие технологий цифровизации в отрасли, коммерциализация существующих и совместно разрабатываемых продуктов, развитие энергоэффективных и энергосберегающих технологий.

Новым направлением совместной работы для продвижения евразийского экспорта на рынки третьих стран могут стать совместные испытательные лаборатории на территории ЕАЭС для подтверждения соответствия евразийской продукции в третьих странах. Такие лаборатории могут проводить экспертизу и в отношении различных видов металлургической продукции. Это направление очень актуально для Казахстана, России, Кыргызстана.