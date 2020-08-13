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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ОБЛИГАЦИИ БЕЛАРУСИ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ РУХНУЛИ НА НОВОСТЯХ ОБ УГРОЗЕ САНКЦИЙ


16:36 13.08.2020

Государственные облигации Республики Беларусь обвалились на Московской бирже в четверг на новостях о том, что США и Евросоюз рассматривают возможность введения против страны санкций.

Бонды «Беларусь-07» с погашением в 2025 году в первые же минуты торгов подешевели на 1,7%, что стало крупнейшим падением за всю историю обращения бумаг. Их цена падала до 98% от номинала, оформив исторический минимум, пишет finanz.ru.

Обвал котировок состоялся при относительно небольшом объеме сделок (36 млн рублей), что свидетельствует об отсутствии на рынке крупных покупателей по текущим ценам.

На 12.04 объем зарегистрированных биржей заявок на продажу превышает суммарный спрос втрое - 147 тысяч лотов против 47 тысяч.

Следом посыпались другие выпуски белорусского госдолга. Облигации «Беларусь-04» с погашением в 2022 году падают на 1,16% - рекордную величину с мартовского обвала рынка. На 12.06 они торгуются по 99,95% от номинала - минимальном уровне с начала апреля.

Бонды «Беларусь-03» с погашением в 2022 году дешевеют на 1%, до 99,79% от номинала, также фиксируя минимумы более чем за 4 месяца.

О том, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций в отношении Белоруссии в связи с насилием против мирного населения, протестующего из-за итогов выборов, стало известно во вторник.

В среду ультиматум Александру Лукашенко публично выдвинули Литва, Польша и Латвия, потребовав немедленно остановить беспредел силовиков и создать Национальный совет для возобновления диалога с гражданским обществом.

Предложение о санкционных мерах поддержала Германия.

В четверг о возможных санкциях заявил также глава Госдепа Майк Помпео.

Из-за растущих санкционных угроз Беларусь может быть отрезана от международных рынков капитала, предупредило в среду международное рейтинговое агентство S&P.
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