Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 13 августа 2020 г запретила ввоз на территорию Российской Федерации продукции производства двух белорусских предприятий.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, запрет введен в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Российской Федерации и касается филиала «Быховский» ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» и филиала «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».

По информации, в сливочном масле этих предприятий повторно выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

Кроме того, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС в продукции белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции следующих белорусских предприятий: Волковысское ОАО «Беллакт» (обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в сливках пастеризованных), Дятловский филиал ОАО «Молочный Мир» (выявлены БГКП и превышение КМАФАнМ в масле сладкосливочном, ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (обнаружен натамицин в сыре).