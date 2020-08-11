ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.08.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК ПРОДЛИЛА АНТИДЕМПИНГОВУЮ МЕРУ НА ТРУБЫ ИЗ КИТАЯ


12:06 12.08.2020

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 11 августа приняла решение продлить антидемпинговую меру в отношении стальных бесшовных труб из КНР, используемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, до 12 мая 2021 года включительно.

Как сообщает ЕЭК, срок действия пошлины пролонгирован на время проведения повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка 13 мая.

«Такая мера способствует защите экономических интересов производителей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях нестабильной ситуации на рынке в 2020 году, вызванной изменением объемов добычи нефти на фоне пандемии коронавируса и связанным с этим усилением конкуренции со стороны поставщиков труб», – пояснили в торговом блоке ЕЭК.

Согласно нормативно-правовой базе ЕАЭС, повторное расследование должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала. Антидемпинговая мера на эту продукцию была установлена в августе 2015 года и истекала 22 сентября.

В ходе повторного расследования рассматривается сохранение демпинга при поставках нефтегазопромысловых труб из КНР. А также, в случае прекращения действия меры, возобновление ущерба для отрасли экономики ЕАЭС. По итогам расследования будет принято решение о продолжении применения меры.

Основанием для повторного расследования послужили результаты рассмотрения заявления, поданного ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО «Первоуральский Новотрубный завод», АО «Волжский трубный завод», ПАО «Северский трубный завод», ПАО «Таганрогский металлургический завод», ПАО «Синарский трубный завод», ТОО «ТМК-Казтрубпром». Действующая антидемпинговая мера составляет от 12,23 до 31% от таможенной стоимости. Пошлина не взимается при ввозе продукции компаний, принявших на себя ценовые обязательства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2020
валюта курс
EUR 2.8863
USD 2.4571
RUB 3.3582
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.08.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8863 -0.0108
USD 2.4571 -0.0058
RUB 3.3582 +0.0214
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9110 2.9050
USD 2.4930 2.5050
RUB 3.3470 3.3700
подробнее

Конвертация в банках
на 12.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1720
EUR/RUB 85.9000 86.8000
USD/RUB 73.7000 74.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте