Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 11 августа приняла решение продлить антидемпинговую меру в отношении стальных бесшовных труб из КНР, используемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, до 12 мая 2021 года включительно.

Как сообщает ЕЭК, срок действия пошлины пролонгирован на время проведения повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка 13 мая.

«Такая мера способствует защите экономических интересов производителей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях нестабильной ситуации на рынке в 2020 году, вызванной изменением объемов добычи нефти на фоне пандемии коронавируса и связанным с этим усилением конкуренции со стороны поставщиков труб», – пояснили в торговом блоке ЕЭК.

Согласно нормативно-правовой базе ЕАЭС, повторное расследование должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала. Антидемпинговая мера на эту продукцию была установлена в августе 2015 года и истекала 22 сентября.

В ходе повторного расследования рассматривается сохранение демпинга при поставках нефтегазопромысловых труб из КНР. А также, в случае прекращения действия меры, возобновление ущерба для отрасли экономики ЕАЭС. По итогам расследования будет принято решение о продолжении применения меры.

Основанием для повторного расследования послужили результаты рассмотрения заявления, поданного ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО «Первоуральский Новотрубный завод», АО «Волжский трубный завод», ПАО «Северский трубный завод», ПАО «Таганрогский металлургический завод», ПАО «Синарский трубный завод», ТОО «ТМК-Казтрубпром». Действующая антидемпинговая мера составляет от 12,23 до 31% от таможенной стоимости. Пошлина не взимается при ввозе продукции компаний, принявших на себя ценовые обязательства.