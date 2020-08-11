В Украине с 17 июля 2020 г. вступил в силу приказ Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 20.06.2020 № 1176 «О внесении изменения в пункт 1 Правил применения единиц измерения и написания названий и обозначений единиц измерения и символов величин».

Как сообщает сайт администрации СЭЗ «Гомель-Ратон», в соответствии с данным приказом вся продукция, поставляемая на рынок Украины, должна маркироваться с применением международных обозначений единиц измерения (с использованием букв латинского алфавита). Одновременно на маркировке могут быть украинские обозначения единиц измерения (с использованием букв украинского алфавита), если иное не предусмотрено законодательством. Решение о последовательности нанесения обозначений единиц измерения субъект хозяйствования принимает самостоятельно.

Таким образом, с 1 января 2021 г. вся продукция, ввозимая в Украину, включая лекарственные средства, должна маркироваться с использованием единиц SI. Продукция, ввезенная до 1 января 2021 г., может быть реализована до окончания срока годности без изменения маркировки.