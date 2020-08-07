Международные резервы Украины в июле 2020 года увеличились на 1,0% - до 28,802 млрд долл. США (в эквиваленте). Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что рост резервов в течение июля обусловлено прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций.

В целом динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы: во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Валютные поступления в пользу правительства в течение месяца составляли 1750,0 млн долл. США, в том числе 1128,7 млн долл. США - от размещения облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), 608,2 млн долл. США - от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 1500,3 млн долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 767,0 млн долл. США уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные средства - по обязательствам перед иностранными кредиторами.

Во-вторых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке, а именно в июле спрос на валюту на межбанковском валютном рынке несколько превышал предложение, поэтому Национальный банк возобновил интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний. Их объем в прошлом месяце составил 498,7 млн долл. США. В то же время в отдельные дни ситуация на валютном рынке была благоприятной, поэтому Национальный банк имел возможность пополнять резервы за счет покупки валюты. Общий объем таких интервенций составил 130,0 млн долл. США.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 406,3 млн долл. США (в эквиваленте).

На 1 июля 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 28,5 млрд долл. США (в эквиваленте).

Председатель Национального банка Кирилл Шевченко в видеообращении сказал, что международные резервы Украины по итогам 2020 году могут вырасти до около 30 млрд долл. США, а в дальнейшие годы - до 32-33 млрд долл. США.