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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССИЯ ЗА 5 ЛЕТ УНИЧТОЖИЛА БОЛЕЕ 36 ТЫС. ТОНН САНКЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ - РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
12:59 06.08.2020
Россия за 5 лет (с 6 августа 2015 года) уничтожила 36,17 тыс. тонн продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, сообщает Россельхознадзор.
В частности, в утиль было отправлено 34,94 тыс. тонн продукции растениеводства и 1,23 тыс. тонн - животноводства.
Россельхознадзор также сообщил, что за 7 месяцев этого года уничтожено 1,89 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции, из нее 1,87 тыс. тонн растительной. Продукция растениеводства чаще всего поступала под видом "товаров прикрытия" (кофе, пиломатериалы, оборудование) через страны-члены ЕАЭС.
Для усиления контроля за ввозом продукции животноводства были организованы временные контрольные ветеринарные пункты. "Это позволило Россельхознадзору выявить следующие незаконные схемы поставок: ложный транзит, ввоз продукции под видом "товаров прикрытия", реэкспорт мяса и сыра неизвестного происхождения, поставка продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов", - говорится в сообщении Россельхознадзора.
Уничтожение контрабандной продукции, поступившей из "санкционных" стран, идет с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года).
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