Крупнейшая в Украине ТЭС "Аякс - Днепр" на биомассе мощностью 16 МВт введена в эксплуатацию в Днипре. Об этом Биоэнергетическая ассоциация Украины сообщает в Фейсбуке.

"ТЭС "Аякс - Днипр" размещена возле завода по производству подсолнечного масла "Потоки" в Днипре и имеет два паровых котла (35 т/ч. каждый), производимые на предприятии "Котлоэнергопроект", а также паровой конденсационный турбогенератор SST-300 Siemens электрической мощностью 16 МВт", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Такой мощности ТЭС на биотопливе пока единственная в Украине, а по техническим и экологическим показателям эта ТЭС может конкурировать с международными аналогами.

Основное топливо - шелуха подсолнечника. Однако паровые котлы могут работать на разных видах биомассы: кроме шелухи и пеллет из лузги подсолнечника, можно использовать древесную щепу и отходы от выращивания, транспортировки и переработки подсолнечника.

Проект реализовывался два года.