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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ ЗАРАБОТАЛА КРУПНЕЙШАЯ ТЭС НА БИОМАССЕ
10:29 06.08.2020
Крупнейшая в Украине ТЭС "Аякс - Днепр" на биомассе мощностью 16 МВт введена в эксплуатацию в Днипре. Об этом Биоэнергетическая ассоциация Украины сообщает в Фейсбуке.
"ТЭС "Аякс - Днипр" размещена возле завода по производству подсолнечного масла "Потоки" в Днипре и имеет два паровых котла (35 т/ч. каждый), производимые на предприятии "Котлоэнергопроект", а также паровой конденсационный турбогенератор SST-300 Siemens электрической мощностью 16 МВт", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Такой мощности ТЭС на биотопливе пока единственная в Украине, а по техническим и экологическим показателям эта ТЭС может конкурировать с международными аналогами.
Основное топливо - шелуха подсолнечника. Однако паровые котлы могут работать на разных видах биомассы: кроме шелухи и пеллет из лузги подсолнечника, можно использовать древесную щепу и отходы от выращивания, транспортировки и переработки подсолнечника.
Проект реализовывался два года.
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