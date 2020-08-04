В июле 2020 г. импорт дизельного топлива по сравнению с июнем увеличился на 4% (на 22,1 тыс. т), до 563 тыс. т. При этом по сравнению с июлем 2019 г. этот показатель сократился на 12,8% (644,2 тыс. т в июле 2019 г.). Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на оперативные данные.

За отчетный месяц Мозырский и Новополоцкий заводы отгрузили в Украину 238,2 тыс. т дизельного топлива, при том что нормативным для данного направления является 180 тыс. т. По сравнению с июнем 2020-го рост составил 24% или 46,5 тыс. т. При этом доля белорусского в общем импорте выросла до 42,3%, против 35,4% в июне. Отметим, что 7 тыс. т продукта поступило по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс».

В июле на 8,4% или 19 тыс. т, до 208,3 тыс. т сократились поставки российского ресурса. Снижение в первую очередь произошло за счет прямых ж/д-поставок. В июле они составили 88 тыс. т против 111,5 тыс. т месяцем ранее. Кроме того, поставки дизтоплива из РФ через белорусский трубопроводный терминал в Гомеле снизились с 92 тыс. т в июне до 85,4 тыс. т в июле.

Также в июле показали снижение импортные поставки из Литвы — 37,7 тыс. т, что ниже июньского уровня на 20,5%.

Импорт через морские порты в июле увеличился на 7%, по сравнению с июнем, до 79 тыс. т. Основной объем был поставлен в порт Николаев —23,9 тыс. т и в порт Южный (21,2 тыс. т).

По итогам семи месяцев 2020 г. импорт ДТ составил 3423,7 тыс. т, что на 0,4% (13,1 тыс. т) превышает объем импорта за аналогичный период 2019 г. При этом существенно изменилась структура поставок. Так, за семь месяцев текущего года доля морских поставок ДТ выросла более чем в два раза, до 509 тыс. т, по сравнению с январем июлем 2019 г (228 тыс. т). В этот же период сократилась доля поставок ДТ из РФ, с 50% в январе-июле 2019 г до 44% или до 1508 тыс. т за семь месяцев 2020 г.