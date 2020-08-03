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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ЗА I ПОЛУГОДИЕ В 30 РАЗ СОКРАТИЛА ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


13:17 04.08.2020

Импорт электроэнергии из Украины за январь-июнь 2020 года по сравнению с предыдущим годом сократился в 30 раз, экспорт - в 6,8 раза. Об этом сообщает пресс-служба ЧАО "НЭК Укрэнерго".

"Импорт электроэнергии в первом полугодии 2020 года сократился в 30 раз с 560 млн кВт-час до 18,9 млн кВт-ч. Экспорт электроэнергии, начиная с января по март 2020 года, увеличивался ежемесячно примерно на 5%. Однако, уже в апреле объем экспорта резко уменьшился и до конца I полугодия сократился в 6,8 раза", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В компании пояснили, что основными причинами сокращения экспорта/импорта электроэнергии с марта стало снижение спроса в соседних странах из-за карантина, а также необходимость ограничения импорта в Украину из-за снижения внутреннего потребления и для обеспечения операционной безопасности энергосистемы.

Как сообщалось, импорт электроэнергии из России и Беларуси, который был разрешен с сентября прошлого года, стоил Украине 5 млрд грн, а также 1,5 млн тонн отечественного угля осталось невостребованным. Об этом сказала в середине мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

В апреле этого года Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины предложило новый Прогнозный энергетический баланс производства и потребления электроэнергии в энергосистеме Украины на 2020 год. Энергобаланс предусматривает пропорциональное снижение объемов производства электроэнергии атомной, гидро- и тепловой генерацией. Согласно документу, прогнозное производство электроэнергии атомными электростанциями сокращено на 7 млрд кВт-ч (на 8,6%) - до 73,7 млрд кВт-час.
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