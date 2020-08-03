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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


БЕЛАРУСЬ СТАЛА КРУПНЕЙШИМ ПОСТАВЩИКОМ ГОВЯДИНЫ В УЗБЕКИСТАН


11:05 04.08.2020

Узбекистан увеличил импорт мяса крупного рогатого скота в первом полугодии 2020 года в натуральном выражении в 7,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 8,5 тыс. тонн, в денежном – в 7,9 раза до $27,6 млн, сообщили NUZ.Uz в Госкомстате страны.

В частности, импорт свежего и охлажденного мяса вырос за отчетный период в физическом объеме в 5 раз до 4,9 тыс. тонн, в стоимостном исчисле6нии – в 5,4 раза до $16,5 млн, замороженного – соответственно в 17,5 раза до 3,6 тыс. тонн и в 23,2 раза до $11,1 млн.

Крупнейшим поставщиком говядины в Узбекистан стала Беларусь, которая нарастила ее экспорт в республику в физическом объеме в 5,7 раза до 5,1 тыс. тонн, из которых 2,8 тонны приходится на свежее и охлажденное мясо, 2,3 тыс. тонн – замороженное.

Ранее сообщалось, что в январе-июне 2020 года производство мяса в Узбекистане увеличилось в живом весе на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 1,14 млн тонн, из которых 92,7 процента пришлось на фермерские хозяйства.

Поголовье крупного рогатого скота в Узбекистане снизилось за шесть месяцев текущего года на 356,5 тыс. голов или на 2,7 процента до 12,6 млн голов, в том числе коров – на 152,7 тыс. голов или на 3,3 процента до 4,5 млн голов.

По данным Госкомстата Узбекистана, говядина подорожала в республике за первое полугодие 2020 года в среднем на 7,7 процента, тогда как за аналогичный период 2019 года – на 4,2 процента, бескостная говядина – на 8,3 процента (4,3 процента).
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