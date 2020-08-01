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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


РЕКОМЕНДАЦИИ ЮНКТАД БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА ЕАЭС


13:27 03.08.2020

На сайте Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликован отчет о результатах анализа конкурентного права Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, анализ конкурентного права ЕАЭС основывается на Модельном законе ЮНКТАД о конкуренции, предыдущих исследованиях ЮНКТАД по вопросам конкурентного права, а также лучших международных практиках в области конкурентного законодательства развитых стран.

По результатам анализа эксперты ЮНКТАД пришли к выводу, что с момента вступления в силу Договора о ЕАЭС в 2015 году в Евразийском экономическом союзе действует эффективный региональный режим конкуренции.

Эксперты подготовили рекомендации, которые будут использованы при совершенствовании права Союза в сфере конкуренции.

Например, эксперты рекомендовали предоставить Евразийской экономической комиссии возможность привлекать к ответственности любых иностранных субъектов, оперирующих на евразийском рынке, чья хозяйственная деятельность оказывает негативное влияние на рынок ЕАЭС, а также рассмотреть возможность разработать систему контроля за экономической концентрацией на наднациональном уровне. Также в отчете высказывается мысль о том, что целесообразно было бы осуществлять гармонизацию процессуальных норм, что может оказаться важным для эффективного правоприменения, облегчая горизонтальное сотрудничество конкурентных ведомств Союза. Разработаны предложения по усовершенствованию порядков работы с нарушениями, критериев отнесения рынка к трансграничному, методик оценки состояния конкуренции, определения монопольно высоких (низких) цен, расчета и порядка наложения штрафов, а также ряда других документов, создающих право Союза в сфере конкуренции.

ЮНКТАД играет роль координационного центра в Секретариате ООН в отношении всех вопросов, относящихся к конкурентному законодательству и политике. Помогает развивающимся странам и странам с переходной экономикой внедрять и развивать конкурентное законодательство и политику, а также законодательство и политику по защите прав потребителей, использовать передовой международный опыт, поддерживает создание региональной политики в этих областях.
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