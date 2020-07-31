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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ ЧЕРЕЗ ЛИТОВСКИЙ ПУНКТ ПРОПУСКА «ЛАВОРИШКЕС» ВОЗОБНОВИТСЯ С 4 АВГУСТА
12:53 03.08.2020
По информации литовской стороны, с нуля часов 4 августа 2020 года возобновится движение грузовых транспортных средств через пункт пропуска «Лаворишкес» (с белорусской стороны «Котловка»).
Гродненская региональная таможня рекомендует перевозчикам учитывать данную информацию при планировании маршрута следования через белорусско-литовскую границу.
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