Минпромторг России начинает компенсирующее расследование в целях анализа соответствия субсидий, предоставляемых на территории Беларуси, а также установления наличия ущерба отрасли национальной экономики вследствие ввоза субсидируемого товара с территории Беларуси либо вытеснения аналогичного товара с рынка субсидирующего государства-члена. Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства

«Объектом расследования являются ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных, происходящие из Республики Беларусь и ввозимые на территорию Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Расследование начато после рассмотрения обращения ООО «Брянский камвольный комбинат».