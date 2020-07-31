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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
МИНПРОМТОРГ РОССИИ НАЧАЛ РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДИМОЙ В БЕЛАРУСИ ТКАНИ
11:44 03.08.2020
Минпромторг России начинает компенсирующее расследование в целях анализа соответствия субсидий, предоставляемых на территории Беларуси, а также установления наличия ущерба отрасли национальной экономики вследствие ввоза субсидируемого товара с территории Беларуси либо вытеснения аналогичного товара с рынка субсидирующего государства-члена. Об этом говорится в сообщении на сайте российского ведомства
«Объектом расследования являются ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных, происходящие из Республики Беларусь и ввозимые на территорию Российской Федерации», - говорится в сообщении.
Расследование начато после рассмотрения обращения ООО «Брянский камвольный комбинат».
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