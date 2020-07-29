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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГОСЗАКУПОК


12:57 30.07.2020

На заседании Консультативного комитета по государственным (муниципальным) закупкам Евразийской экономической комиссии решено создать при этом Комитете рабочую группу по вопросам определения страны происхождения товара на территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, ее основной задачей будет разработка правил ведения Реестра евразийской промышленной продукции и Порядка подтверждения страны происхождения товара на территории ЕАЭС для целей государственных закупок. Разработать и утвердить эти документы до конца нынешнего года комиссии поручил Евразийский межправительственный совет на заседании 17 июля в Минске.

Состав рабочей группы и график её заседаний предварительно утвердил член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серик Жумангарин. По предложениям заинтересованных лиц, состав группы будет дополняться.

Работу будут осуществлять четыре подгруппы, сформированные по отраслевому признаку исходя из товарных позиций, предусмотренных постановлениями правительства Российской Федерации №№ 616 и 719.

Первая подгруппа рассмотрит продукцию станкостроения, энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности, судостроения; вторая – автомобилестроения и железнодорожного машиностроения; третья – специального машиностроения; четвертая – мебельной и деревообрабатывающей промышленности, компрессорное и холодильное оборудование, продукцию легкой промышленности, химическую и нефтегазохимическую продукцию.

В качестве основы для идентификации товаров предлагается использовать коды ТН ВЭД ЕАЭС.

При заинтересованности в деятельности рабочей группы и отраслевых подгрупп нужно направлять в Евразийскую экономическую комиссию сведения личного характера – указать фамилию, имя, отчество; должность и место работы (с указанием почтового адреса); адрес электронной почты и номер телефона.

Первое заседание рабочей группы состоится 7 августа.
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