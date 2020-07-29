По инициативе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, ГП «Прозорро» и совместными усилиями команды поддержки реформ и Офиса развития МСП создана онлайн-платформа «Факторинг Хаб», благодаря которой бизнес получит дополнительный финансовый инструмент. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Поддержка малого и среднего бизнеса - один из приоритетов правительства, поэтому нам важно расширять программы поддержки действенными механизмами. В этом смысле мы рассматриваем факторинг как дополнительный мощный инструмент, благодаря которому бизнес, особенно микро- и малый бизнес получит новые способы финансирования и больше возможностей для развития", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, которого цитирует Укринформ.

Целью проекта является расширение рынка сбыта продукции малого бизнеса через участие в публичных закупках, развитие альтернативных способов финансирования и развитие автоматизированных онлайн платформ.

Платформой уже успешно воспользовались первые МСП - поставщики АО "Укрпочта".

Главной задачей проекта является расширение рынка сбыта продукции малого бизнеса благодаря участию в публичных закупках. Речь идет прежде всего о бизнесе, который сейчас не рассматривает публичные закупки как рынок сбыта из-за неприемлемости условий расчетов (60+дней), невозможности таким образом кредитовать заказчика и ограниченный доступ к банковскому кредитованию оборотного капитала особенно сейчас в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Еще одной задачей является развитие альтернативных способов финансирования. Торговое финансирование и факторинг является типичным решением доступа к финансированию оборотного капитала в рамках осуществления торговых операций, доля которого в Украине остается крайне низкой. Факторинг наиболее эффективен для малых предприятий, которые испытывают финансовые трудности в связи с несвоевременным погашением долгов заказчиками и ограниченностью других доступных источников финансирования.

Безрегрессный факторинг, который продвигается в рамках проекта, позволяет поставщику отпустить банку дебиторскую задолженность покупателя и получить оплату за поставки буквально через несколько дней в способ и по стоимости более привлекательными по сравнению с банковским кредитом.

Онлайн-платформа позволяет предпринимателю (поставщику) подать заявку на участие в публичных закупках и получить предложения безрегрессного факторинга от банка. МСП оставляет за собой право принять или отклонить предложенные банком условия безрегрессного факторинга. Благодаря информации о платежной дисциплине заказчиков и интеграции открытых данных системы Прозорро банк тратит минимум ресурсов для оценки кредитного риска заказчика.

Участниками проекта являются: Укрпочта, которая уже реализовала первые лоты под факторинг, банки ПУМБ, ГП «Прозорро», Команда поддержки реформ при Минэкономики и Офис развития МСП при Минэкономики.

Дальнейшие шаги также предусматривают уже начатую работу совместно с НБУ над регулированием факторинга и другими возможными изменениями в законодательстве, а также дальнейшим масштабированием альтернативного финансирования в Украине.