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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
МАРТ ВЫСТУПАЕТ КООРДИНАТОРОМ РАБОТЫ ПО ВОПРОСУ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ЕВРАЗИЙСКИЙ РЕЕСТР
09:11 30.07.2020
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выступает координатором работы по вопросу включения белорусских производителей в евразийский реестр. Такая информация прозвучала на семинаре, который прошел 28 июля в режиме видеоконференцсвязи по вопросам включения белорусских производителей в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Евразийского экономического союза (евразийский реестр).
Более 45 организаций-производителей Минпрома, Госкомвоенпрома, концернов «Беллегпром», «Беллесбумпром», «Белнефтехим» и без ведомственной подчиненности приняли участие в семинаре, организованном МАРТ при участии представителей Минпромторга РФ и ТПП РФ. В ходе мероприятия рассмотрены подходы российской стороны по включению производителей в евразийский реестр.
В ходе семинара представителями МАРТ освещены вопросы подготовки и подачи документов в Минпромторг РФ для включения в евразийский реестр, в том числе, о размещении на сайте Министерства памятки.
В свою очередь спикер из Торгово-промышленной палаты Российской Федерации информировал об особенностях подтверждения производства промышленной продукции, действующих на территории Российской Федерации, а также о перечне документов, необходимых для выдачи акта экспертизы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, перечень необходимых документов для участия в государственных закупках в Российской Федерации размещен в разделе «Регулирование и контроль закупок» в подразделе «Методические рекомендации».
Принятое в конце апреля 2020 г. правительством Российской Федерации постановление № 616 фактически установило запрет доступа иностранной промышленной продукции к участию в государственных закупках в Российской Федерации. Исключение сделано только для продукции, произведенной в Евразийском экономическом союзе, при условии ее включения в соответствующий реестр, который будет вести Минпромторг РФ. При этом промышленная продукция должна соответствовать критериям, которые законодательством Российской Федерации предъявляются к российской продукции (локализация производства, использование отечественных комплектующих и др.).
Таким образом, в настоящее время нормы постановления № 616 не позволяют отдельным отечественным производителям предлагать свою продукцию в государственных (муниципальных) закупках РФ.
Этот вопрос обсуждался в ходе Евразийского межправительственного совета, прошедшего 17 июля 2020 г. в Минске. На уровне глав правительств достигнуты договоренности о подходах к формированию реестра промышленной продукции, произведенной в ЕАЭС (далее – евразийский реестр), используемых в 2020 году. К примеру, к белорусской продукции при включении в реестр будут предъявляться такие же требования, как к аналогичной российской.
При этом до конца года ЕЭК совместно со странами должна разработать единые правила определения страны происхождения промышленной продукции, а также порядок формирования и ведения евразийского реестра.
МАРТ, выступая координатором указанной работы со стороны Беларуси, также оказывает консультативную помощь белорусским производителям по вопросу включения в евразийский реестр.
В целях оперативного снятия возникшего барьера МАРТ в тесном сотрудничестве с Минпромторгом РФ ведется работа по включению белорусских производителей в реестр, формируемый Минпромторгом РФ.
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