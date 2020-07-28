Принята Стратегия развития Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) стран СНГ до 2030 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте Беларуси, это решение стало результатом рассмотрения одного из порядка 20 вопросов, включенных в программу 57-го заседания МГС, которое состоялось 27 июля 2020 г. в формате видеоконференции с участием руководителей и представителей национальных органов по стандартизации, метрологии, оценке соответствия и аккредитации государств – участников, а также Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам МГС, Евразийской экономической комиссии.

Принятая Стратегия развития МГС на период до 2030 г. отражает общее видение развития закрепленных за МГС направлений сотрудничества, гармонизированных со стратегией развития СНГ и нормами и правилами международных организаций в соответствующих областях деятельности. До конца текущего года будет подготовлен проект плана мероприятий по ее реализации.

Также было принято изменение № 1 к Программе работ по межгосударственной стандартизации на 2019 – 2021 годы и актуализированной на 2020 г. В него вошло 167 проектов межгосударственных документов по стандартизации, запланированных к разработке в области топливно-энергетического и горнорудного, металлургического, нефтехимического, химического, агропромышленного, электротехнического комплексов, а также в легкой промышленности, здравоохранении, машиностроении, сфере информационных технологий и др. Изменение сформировано по предложениям Беларуси, Казахстана и Российской Федерации.

В фонд межгосударственных стандартов включено 240 новых межгосударственных стандартов и изменений к ним.

Участники заседания одобрили новую редакцию Порядка проведения конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг. Документ приведен в соответствие с новой редакцией Положения о данном конкурсе, утвержденным решением Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2020 г. Одобренная редакция Порядка будет направлена для рассмотрения в Исполнительный комитет СНГ.

С целью стимулирования выпуска и экспорта продукции и услуг высокого качества, внедрения инновационных технологий и методов эффективного менеджмента в организациях государств – участников СНГ на заседании принято решение об объявлении очередного, восьмого конкурса на соискание Премии СНГ 2021 г. за достижения в области качества продукции и услуг.

В области метрологии в качестве межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов признан ряд национальных стандартных образцов Республики Беларусь и Российской Федерации, предназначенных для применения в сфере государственного метрологического контроля и надзора, государственного регулирования обеспечения единства измерений государств – участников.

Были также рассмотрены результаты реализации Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2019– 2021 годы.

Участники заседания обсудили ряд вопросов, касающихся разработки проектов соглашений о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников СНГ, о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия. Вопросы создания региональной организации по аккредитации в рамках СНГ планируется рассмотреть в ходе рабочего совещания руководителей национальных органов по аккредитации в конце июля в формате видеоконференции.

Единогласным решением членов МГС продлены полномочия председателя Совета – Армана Шаккалиева (председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан) и сопредседателей – Алексея Абрамова (руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации) и Дилшода Саттарова (генеральный директор Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (Агентство «УЗСТАНДАРТ»)).