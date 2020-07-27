ГП "НАЭК "Энергоатом" будет поставлять электроэнергию в июле и августе 2020 года, возможно и в сентябре также будут поставки. Об этом во время пресс-конференции в Укринформе сказал председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.

"Возможно, в сентябре будет какой-то экспорт ... Если белорусы хотят покупать, эту возможность надо реализовывать. Что касается будущего, неизвестно, когда будет введена Белорусская АЭС, она строится уже долго. Надо смотреть ситуативно", - сказал Герус.

Что касается Европы, "Энергоатом" на данный момент не может технически экспортировать туда электроэнергию.

"Экспорт в Европу осуществляется с Бурштынского острова. Если он будет как-то соединен с ОЭС Украины - например, через вставки постоянного тока - думаю, "Энергоатом" найдет себя там. Необязательно это будет Польша, это может быть Венгрия", - добавил Герус.

Ранее в понедельник исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что Украина не планирует возобновлять импорт электроэнергии из России и Беларуси, так как это может помешать планам синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

“Мы все взяли курс, и я его подтверждаю, на европейскую интеграцию, а именно - на полную техническую синхронизацию с европейскими энергосистемами”, - сказала Буславец на брифинге.

По ее словам, Украина, чья энергосистема была частью энергосистемы СССР, должна выполнить в ближайшие два года ряд технических требований для синхронизации с европейской системой.

“Для этого нам нужно будет в 2022 году провести летом и зимой тесты в течение недели и поработать надежно в автономном режиме, то есть отсоединенными от системы Беларуси и России”, - сказала Буславец.