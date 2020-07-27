ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК И АСЕАН ПРОВЕДУТ СЕМИНАР ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭКОНОМИК В ПОСТКОРОНАВИРУСНЫЙ ПЕРИОД


10:08 28.07.2020

Вопросы восстановления экономик двух регионов в посткоронавирусный период, а также текущая повестка взаимодействия были в центре внимания на встрече старших должностных лиц по экономике АСЕАН и Евразийской экономической комиссии, которую представляла директор департамента развития интеграции Гоар Барсегян. Мероприятие прошло в формате видеоконференции 25 июля.

«После подписания в 2018 году Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН в области экономического сотрудничества взаимодействие между объединениями развивается весьма динамично. Несмотря на вынужденную отмену ряда очных мероприятий в 2020 году, включая традиционный бизнес-диалог ЕАЭС – АСЕАН в рамках Петербургского международного экономического форума, мы по-прежнему придерживаемся курса на активизацию совместной работы и реализацию Программы сотрудничества между нашими организациями», – заявила директор департамента развития интеграции ЕЭК.

Гоар Барсегян проинформировала партнеров из АСЕАН о текущей повестке Евразийского экономического союза, включая работу над Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Представитель ЕЭК также предложила провести совместный семинар по вопросам восстановления экономик после пандемии COVID-19 и реализации необходимых мер на уровне интеграционных объединений. Формат мероприятия будет определен в ближайшее время.

Старшие должностные лица по экономике АСЕАН одобрили рекомендации, разработанные по итогам семинара «Региональная экономическая интеграция в ЕАЭС и АСЕАН». Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы, затронутые в ходе переговоров между председателем коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем и генеральным секретарем АСЕАН Лим Джок Хоем в феврале 2020 года.

Как сообщает ЕЭК, участники согласовали повестку следующей встречи на уровне министров по экономике ЕЭК и АСЕАН, которую планируется провести в конце августа.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – экономическое объединение, образованное в 1967 году. Участниками ассоциации являются Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. Статус наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор. Это одно из крупнейших региональных интеграционных объединений с совокупным ВВП в 2,6 трлн долл. США, внешнеторговым оборотом в 2,5 трлн долл. США и численностью населения в 622 млн человек.

Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН подписан в ноябре 2018 года. Он создает фундамент для формирования диалоговой площадки по обсуждению широкого спектра вопросов взаимодействия интеграционных блоков в масштабе Евразийского континента.

Для реализации меморандума принята Программа сотрудничества на 2019-2020 годы. Она охватывает таможенное законодательство и правоприменительную практику, торговую политику, предпринимательскую деятельность, техническое и антимонопольное регулирование, СФС-меры, энергетику, функционирование внутренних рынков и другие.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2020
валюта курс
EUR 2.7949
USD 2.3889
RUB 3.3391
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7949 +0.0238
USD 2.3889 -0.0009
RUB 3.3391 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8150 2.8100
USD 2.4020 2.4100
RUB 3.3400 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 28.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1730
EUR/RUB 83.8000 84.4000
USD/RUB 71.7500 72.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте