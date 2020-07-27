Вопросы восстановления экономик двух регионов в посткоронавирусный период, а также текущая повестка взаимодействия были в центре внимания на встрече старших должностных лиц по экономике АСЕАН и Евразийской экономической комиссии, которую представляла директор департамента развития интеграции Гоар Барсегян. Мероприятие прошло в формате видеоконференции 25 июля.

«После подписания в 2018 году Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН в области экономического сотрудничества взаимодействие между объединениями развивается весьма динамично. Несмотря на вынужденную отмену ряда очных мероприятий в 2020 году, включая традиционный бизнес-диалог ЕАЭС – АСЕАН в рамках Петербургского международного экономического форума, мы по-прежнему придерживаемся курса на активизацию совместной работы и реализацию Программы сотрудничества между нашими организациями», – заявила директор департамента развития интеграции ЕЭК.

Гоар Барсегян проинформировала партнеров из АСЕАН о текущей повестке Евразийского экономического союза, включая работу над Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Представитель ЕЭК также предложила провести совместный семинар по вопросам восстановления экономик после пандемии COVID-19 и реализации необходимых мер на уровне интеграционных объединений. Формат мероприятия будет определен в ближайшее время.

Старшие должностные лица по экономике АСЕАН одобрили рекомендации, разработанные по итогам семинара «Региональная экономическая интеграция в ЕАЭС и АСЕАН». Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы, затронутые в ходе переговоров между председателем коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем и генеральным секретарем АСЕАН Лим Джок Хоем в феврале 2020 года.

Как сообщает ЕЭК, участники согласовали повестку следующей встречи на уровне министров по экономике ЕЭК и АСЕАН, которую планируется провести в конце августа.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – экономическое объединение, образованное в 1967 году. Участниками ассоциации являются Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. Статус наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор. Это одно из крупнейших региональных интеграционных объединений с совокупным ВВП в 2,6 трлн долл. США, внешнеторговым оборотом в 2,5 трлн долл. США и численностью населения в 622 млн человек.

Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН подписан в ноябре 2018 года. Он создает фундамент для формирования диалоговой площадки по обсуждению широкого спектра вопросов взаимодействия интеграционных блоков в масштабе Евразийского континента.

Для реализации меморандума принята Программа сотрудничества на 2019-2020 годы. Она охватывает таможенное законодательство и правоприменительную практику, торговую политику, предпринимательскую деятельность, техническое и антимонопольное регулирование, СФС-меры, энергетику, функционирование внутренних рынков и другие.