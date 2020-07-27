Украина в 2019/2020 маркетинговом году (МГ) экспортировала 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5 % больше по сравнению с 1018/2019 МГ. Об этом сообщил Институт аграрной экономики (ИАЭ).

«По итогам 2019/20 маркетингового года Украина очередной раз обновила рекорд экспорта зерновых, осуществив поставки в 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки на мировой рынок. Этот результат на 13,5 % превысил рекордные показатели 2018/2019 маркетингового года, когда на мировой рынок было поставлено 50,4 млн тонн отечественного зерна», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В частности, в прошлом маркетинговом году (июль 2019 года – июнь 2020 года) было экспортировано 30,3 млн тонн кукурузы, 20,5 млн тонн пшеницы, 5,1 млн тонн ячменя.

За январь-июнь 2020 года экспорт отечественных зерновых составил 25,5 млн тонн, принеся выручку почти на уровне соответствующего периода 2019 года – около 4,5 млрд долларов. В I полугодии 2020 года за границу было продано 5,6 млн тонн пшеницы на 1,1 млрд долларов, 18,5 млн тонн кукурузы на 3,1 млрд долларов, 1,3 млн тонн ячменя на 0,2 млрд долларов.

Характерной особенностью января-июня 2020 года стало обновление главных импортеров украинского зерна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в этом перечне появились Южная Корея и Бангладеш.

Согласно данным Государственной фискальной службы, по результатам 2018/2019 МГ на внешние рынки поставлено рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 9,5 млн тонн больше, чем в предыдущем маркетинговом году.