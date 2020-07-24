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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПЛАН ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН ЕАЭС В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ РАССМОТРЯТ ДО КОНЦА ГОДА


10:34 27.07.2020

Вопросы реализации Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза рассмотрели на заседании Консультативного комитета по финансовым рынкам при коллегии Евразийской экономической комиссии. Заседание прошло 23 июля в штаб-квартире ЕЭК в Москве под председательством министра по экономике и финансовой политике Комиссии Тимура Жаксылыкова.

«В концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза определяется правовая основа создания общего рынка финансовых услуг, ключевые направления формирования инфраструктуры общего финансового рынка, а также механизмы и инструменты, способствующие его расширению и дальнейшему развитию», – отметил Тимур Жаксылыков.

Как сообщает ЕЭК, для обеспечения взаимного допуска (коммерческого присутствия) в форме дочерних организаций для банков и страховых организаций как поставщиков финансовых услуг концепцией предусмотрен механизм стандартизированной лицензии. Представители уполномоченных органов сторон обсудили вопрос о ходе работы над Соглашением о стандартизированной лицензии, которое разрабатывает Банк России. Соглашением будут определены порядок и условия выдачи и отзыва (приостановления) стандартизированной лицензии, требования к ее соискателю и порядок их пересмотра.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка проинформировало участников заседания о ходе работы над соглашением о наднациональном органе по регулированию общего финансового рынка ЕАЭС. Создание наднационального органа определено договором о Евразийском экономическом союзе и Концепцией формирования общего финансового рынка.

«В соответствии с соглашением о гармонизации законодательства государств Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка, которое вступило в силу 1 марта 2020 года, государства-члены совместно с ЕЭК должны в течение девяти месяцев разработать план гармонизации законодательства стран Союза в финансовой сфере», – подчеркнул министр ЕЭК.

По итогам обсуждения план гармонизации законодательства государств‑членов ЕАЭС в финансовой сфере (по банковскому сектору, страховому сектору и сектору услуг на рынке ценных бумаг) согласован. Консультативный комитет принял решение вынести вопрос об утверждении плана на рассмотрение коллегии ЕЭК в октябре этого года.

Гармонизация требований по регулированию финансового рынка будет осуществляться на основе международных принципов Базельского комитета по банковскому надзору, Международной ассоциации страховых надзоров, Международной организации комиссий по ценным бумагам, Организации экономического сотрудничества и развития и с учетом наилучшей международной практики.
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