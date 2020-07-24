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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ИT-СПЕЦИАЛИСТЫ БЕЛАРУСИ МОГУТ ИММИГРИРОВАТЬ В УКРАИНУ ПО КВОТЕ


15:40 24.07.2020

Иностранные ИT-специалисты могут подавать документы на получение разрешения на иммиграцию в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

«В пределах установленной квоты украинские ИТ-компании получат возможность трудоустроить дополнительно 5 тысяч высококвалифицированных ИТ-специалистов на почти постоянной основе», - говорится в сообщении.

Министерство разработало квалификационные требования для специалистов ИT-сферы, которые хотят получить квоту. Это, в частности, аналитики, программисты, технические руководители и другие.

Привлеченные в пределах квоты работники получат вид на жительство и смогут жить и работать в Украине 10 лет.
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