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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ИT-СПЕЦИАЛИСТЫ БЕЛАРУСИ МОГУТ ИММИГРИРОВАТЬ В УКРАИНУ ПО КВОТЕ
15:40 24.07.2020
Иностранные ИT-специалисты могут подавать документы на получение разрешения на иммиграцию в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
«В пределах установленной квоты украинские ИТ-компании получат возможность трудоустроить дополнительно 5 тысяч высококвалифицированных ИТ-специалистов на почти постоянной основе», - говорится в сообщении.
Министерство разработало квалификационные требования для специалистов ИT-сферы, которые хотят получить квоту. Это, в частности, аналитики, программисты, технические руководители и другие.
Привлеченные в пределах квоты работники получат вид на жительство и смогут жить и работать в Украине 10 лет.
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