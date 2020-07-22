СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВЕЛ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И УСИЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ СЕМИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

11:04 23.07.2020 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 23 июля 2020 г ограничивает ввоз на территорию Российской Федерации продукции производства ИООО «Горецкий пищевой комбинат». Как сообщает Россельхознадзор, ограничительные меры вводятся из-за повторного выявления хинолонов (ципрофлоксацина) в сыворотке молочной концентрированной, выработанной предприятием. Кроме того, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции следующих белорусских предприятий: КПУП «Мозырские молочные продукты» – из-за превышения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в сливках пастеризованных; ООО «НЕОФИШ» – из-за выявленных бактерий рода Listeria monocytogenes в продукции из форели; ОАО «Поставский молочный завод» – обнаружены бактерии группы кишечной палочки в сыворотке молочной обратноосмотической; ЗАО «Серволюкс-Агро» – из-за бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе птицы; Филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» – обнаружены нитроимидазолы (метронидазол) в молоке сухом обезжиренном; Цех убоя и переработки мяса птицы ОАО «Александрийское» – выявлены хинолоны (офлоксацин) в мясе птицы.