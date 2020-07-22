ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВЕЛ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И УСИЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ СЕМИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ


11:04 23.07.2020

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 23 июля 2020 г ограничивает ввоз на территорию Российской Федерации продукции производства ИООО «Горецкий пищевой комбинат».

Как сообщает Россельхознадзор, ограничительные меры вводятся из-за повторного выявления хинолонов (ципрофлоксацина) в сыворотке молочной концентрированной, выработанной предприятием.

Кроме того, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции следующих белорусских предприятий:

КПУП «Мозырские молочные продукты» – из-за превышения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в сливках пастеризованных;

ООО «НЕОФИШ» – из-за выявленных бактерий рода Listeria monocytogenes в продукции из форели;

ОАО «Поставский молочный завод» – обнаружены бактерии группы кишечной палочки в сыворотке молочной обратноосмотической;

ЗАО «Серволюкс-Агро» – из-за бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе птицы;

Филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» – обнаружены нитроимидазолы (метронидазол) в молоке сухом обезжиренном;

Цех убоя и переработки мяса птицы ОАО «Александрийское» – выявлены хинолоны (офлоксацин) в мясе птицы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2020
валюта курс
EUR 2.7494
USD 2.3854
RUB 3.3672
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7494 +0.015
USD 2.3854 -0.0025
RUB 3.3672 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7610 2.7700
USD 2.3870 2.3990
RUB 3.3510 3.3700
подробнее

Конвертация в банках
на 23.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1510 1.1580
EUR/RUB 82.1000 82.3000
USD/RUB 71.1000 71.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте