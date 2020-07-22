|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВЕЛ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И УСИЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ СЕМИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
11:04 23.07.2020
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 23 июля 2020 г ограничивает ввоз на территорию Российской Федерации продукции производства ИООО «Горецкий пищевой комбинат».
Как сообщает Россельхознадзор, ограничительные меры вводятся из-за повторного выявления хинолонов (ципрофлоксацина) в сыворотке молочной концентрированной, выработанной предприятием.
Кроме того, в связи с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции белорусских предприятий-производителей Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции следующих белорусских предприятий:
КПУП «Мозырские молочные продукты» – из-за превышения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в сливках пастеризованных;
ООО «НЕОФИШ» – из-за выявленных бактерий рода Listeria monocytogenes в продукции из форели;
ОАО «Поставский молочный завод» – обнаружены бактерии группы кишечной палочки в сыворотке молочной обратноосмотической;
ЗАО «Серволюкс-Агро» – из-за бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе птицы;
Филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» – обнаружены нитроимидазолы (метронидазол) в молоке сухом обезжиренном;
Цех убоя и переработки мяса птицы ОАО «Александрийское» – выявлены хинолоны (офлоксацин) в мясе птицы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2020
Курсы в банках
на 23.07.2020
Конвертация в банках
на 23.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте