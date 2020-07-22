В Евразийском банке развития (ЕАБР) создана Дирекция цифровых инициатив.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, работу нового подразделения курирует заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян.

Основной задачей дирекции является обеспечение деятельности Фонда цифровых инициатив, который учрежден на последнем заседании Совета Банка 30 июня 2020 года.

Цель Фонда — оказание содействия государствам — членам ЕАБР в формировании инструментов и практик цифровой трансформации путем интеграции их информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов, в том числе реализуемых в рамках Основных направлений цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года.

«Работа Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития переходит в практическую плоскость. Первоначальный взнос в размере 10 млн долларов США из нераспределенной прибыли ЕАБР прошлых лет сформирован. В ближайшее время на сайте Банка появится специализированный раздел с подробной информацией. К началу сентября нами будет завершена работа над программой деятельности Фонда. Наши акционеры уже выдвигают свои инициативы», — сообщил заместитель председателя Правления ЕАБР Тигран Саркисян.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан.