ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАБР СОЗДАНА ДИРЕКЦИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЦИФРОВЫХ ИНИЦИАТИВ


17:46 22.07.2020

В Евразийском банке развития (ЕАБР) создана Дирекция цифровых инициатив.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, работу нового подразделения курирует заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян.

Основной задачей дирекции является обеспечение деятельности Фонда цифровых инициатив, который учрежден на последнем заседании Совета Банка 30 июня 2020 года.

Цель Фонда — оказание содействия государствам — членам ЕАБР в формировании инструментов и практик цифровой трансформации путем интеграции их информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов, в том числе реализуемых в рамках Основных направлений цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года.

«Работа Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития переходит в практическую плоскость. Первоначальный взнос в размере 10 млн долларов США из нераспределенной прибыли ЕАБР прошлых лет сформирован. В ближайшее время на сайте Банка появится специализированный раздел с подробной информацией. К началу сентября нами будет завершена работа над программой деятельности Фонда. Наши акционеры уже выдвигают свои инициативы», — сообщил заместитель председателя Правления ЕАБР Тигран Саркисян.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2020
валюта курс
EUR 2.7494
USD 2.3854
RUB 3.3672
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7494 +0.015
USD 2.3854 -0.0025
RUB 3.3672 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7450 2.7550
USD 2.3860 2.3970
RUB 3.3670 3.3800
подробнее

Конвертация в банках
на 22.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1450 1.1540
EUR/RUB 81.4000 81.9000
USD/RUB 70.7000 71.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте