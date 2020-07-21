Коллегия Евразийской экономической комиссии 21 июля одобрила совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения государств ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2020-2021 годы.

Как сообщает ЕЭК, в дальнейшем документ будет рассмотрен на Совете ЕЭК и Евразийском межправительственном совете.

Согласно прогнозу, в 2021 году по сравнению с 2018 годом производство сельскохозяйственной продукции в долларовом эквиваленте увеличится на 8,2%. Рост взаимной торговли составит 15,8%. Экспорт в третьи страны вырастет на 11,5%, импорт сократится на 12,2%. Вследствие этого сложится положительное сальдо внешней торговли – $1,1 млрд. Совместные прогнозы сформированы в соответствии с перечнем индикативных показателей развития агропромышленного комплекса, ранее утвержденным Советом ЕЭК, и сводными прогнозными балансами спроса и предложения стран ЕАЭС.

Перечень индикативных показателей включает сведения по посевным площадям, поголовью скота и птицы, объемам производства продукции сельского хозяйства в целом, а также по основным видам в натуральном выражении, стоимостные объемы экспорта и импорта сельскохозяйственных товаров и др.

Сводные прогнозные балансы сформированы по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе по зерну, молоку, картофелю, яйцам, овощебахчевым культурам, фруктам и ягодам, сахару, растительным маслам, а также по основным видам сельскохозяйственного сырья для легкой промышленности (льноволокно, кожевенное сырье, хлопковолокно и шерсть).

За счет собственного производства Союз полностью удовлетворяет внутреннюю потребность в зерне, сахаре, растительных маслах, куриных яйцах, свинине, баранине. По мясу птицы Союз выходит на самообеспечение в 2020 году, по картофелю – в 2021 году. По молоку и овощам этот показатель составит 98%.

С учетом взаимных поставок прогнозируется повышение уровня обеспеченности Армении по зерну – с 93,6% до 95,3%, мясу и мясопродуктам – с 71,3% до 93,3%, в том числе по говядине – с 91% до 105%, свинине – с 55,7% до 114%, мясу птицы – с 38% до 54,3%, молоку – с 94,4% до 100%, растительным маслам – с 92% до 106%, сахару – с 81,3 до 111%, картофелю – с 73% до 90,7%; Беларуси – по зерну с 88,8% до 100,7%, свинине – с 97,7% до 101,7%; Казахстана – по говядине с 98,4% до 105%, свинине – с 94,6% до 118%, мясу птицы – с 72,3% до 77,6%, молоку – с 98% до 101%; Кыргызстана – по зерну с 97% до 104,5%, растительным маслам – с 97,8% до 102,7%, овощам – с 96,2% до 103,3%; России – по молоку с 95% до 97,6%, овощам – с 90,3% до 92,5%.

Совместные прогнозы являются системным документом по развитию агропромышленного комплекса, основой для оценки потенциала взаимных поставок, перспектив развития основных отраслей АПК, их инвестиционной привлекательности с учетом емкости рынка Союза и обеспечения продовольственной безопасности.