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УКРАИНЦЫ ВЛОЖИЛИ €520 МЛН В ДОМАШНИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ


11:23 22.07.2020

В Украине 25,6 тыс. домохозяйств инвестировали 520 млн евро в домашние солнечные электростанции (СЭС). Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

"По состоянию на 1 июля 2020 года уже более 25,6 тыс. домохозяйств в Украине используют "зеленую" электроэнергию, установив солнечные электростанции (СЭС). Объем вложенных семьями инвестиций превышает 520 млн евро, а суммарная мощность всех СЭС – 658 МВт", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В частности, в течение II квартала 2020 года еще около 1500 домохозяйств установили солнечные панели.

Больше всего СЭС установлено в домохозяйствах Днепропетровской (почти 3500), Тернопольской (более 2200), Киевской (более 2000); Ивано-Франковской (более 1900) и Закарпатской (почти 1600) областей.

Заместитель председателя Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко отметил, что СЭС домохозяйств – это малая распределенная генерация, которая позволяет использовать энергию в точке ее производства. Это, в свою очередь, способствует избежанию потерь в сетях при транспортировке электроэнергии.

"Еще одно преимущество СЭС – это дополнительный стимул для владельцев следить за потреблением электроэнергии, менять поведение на энергосберегающее, внедрять энергоэффективные мероприятия и использовать smart-технологии", - подчеркнул Шафаренко.

Как сообщалось, 21 июля 2020 года Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии". Изменения относительно поддержки развития возобновляемой энергетики, которые сейчас активно обсуждаются, не касаются домохозяйств.
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