ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЕЭК НАЧИНАЕТ РАЗРАБОТКУ АКТОВ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА В РАМКАХ ЕАЭС ДЛЯ ГОСЗАКУПОК


10:23 22.07.2020

Евразийский межправительственный совет принял необходимое для производителей государств ЕАЭС распоряжение по определению страны происхождения товара при осуществлении госзакупок.

Как сообщает ЕЭК, распоряжение принято в связи с обращениями госорганов и субъектов хозяйствования Беларуси и Казахстана в отношении постановления правительства Российской Федерации № 616 от 30 апреля этого года, согласно которому поставщик государства ЕАЭС может принять участие в закупках в России только тогда, когда его товар включен в реестр евразийской промышленной продукции.

В свою очередь в этот реестр товары из стран ЕАЭС могут быть включены лишь в случае, если они соответствуют требованиям к промышленной продукции, установленным другим постановлением правительства Российской Федерации – № 719 от 17 июля 2015 года.

В связи с этим для обеспечения допуска промышленной продукции из стран ЕАЭС к российским госзакупкам распоряжением Евразийского межправсовета предусмотрено просить правительство России обеспечить включение в евразийский реестр продукции государств-членов на основе актов экспертизы, выданных ТПП стран Союза с учетом признания эквивалентности понятий «российский товар», «технологическая операция, совершенная на территории Российской Федерации» и понятий «товар, происходящий из государства-члена Евразийского экономического союза», «технологическая операция, совершенная на территории государства-члена Евразийского экономического союза». Такой механизм предложено использовать до 31 декабря 2020 года.

Одновременно комиссии поручено до конца года разработать и принять правила ведения реестра евразийской промышленной продукции и порядок подтверждения страны происхождения товара на территории Евразийского экономического союза для целей государственных (муниципальных) закупок.

Комиссия рассматривает возможность регламентации соответствующих процедур при участии широкого круга заинтересованных лиц как со стороны национальных правительств, так и бизнеса.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2020
валюта курс
EUR 2.7344
USD 2.3879
RUB 3.3674
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7344 -0.0125
USD 2.3879 -0.0111
RUB 3.3674 +0.0312
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7450 2.7550
USD 2.3860 2.3970
RUB 3.3670 3.3800
подробнее

Конвертация в банках
на 22.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1450 1.1540
EUR/RUB 81.4000 81.9000
USD/RUB 70.7000 71.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте