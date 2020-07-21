Совет Евразийской экономической комиссии 20 июля поручил коллегии ЕЭК совместно с правительствами государств Евразийского экономического союза разработать проект международного договора по применению навигационных пломб при перевозках товаров по территориям двух и более государств Союза.

Как подчеркнул министр ЕЭК по таможенному сотрудничеству Олег Панкратов, ранее Объединенная коллегия таможенных служб Союза подготовила рамочный проект соглашения о единой системе транзита. Кроме того, были проведены эксперименты по применению навигационных пломб.

«От российской стороны поступило предложение сделать соглашение более глобальным, заложить в него комплексный подход по вопросам таможенного транзита. Мы со своей стороны предлагаем в первую очередь решить вопрос с применением навигационных пломб, в том числе не только для таможенных целей, и параллельно готовить такой документ», - отметил Олег Панкратов.

Как сообщает ЕЭК, стороны поддержали предложение коллегии. Планируется, что международный договор по применению навигационных пломб при перевозках товаров будет подготовлен до октября текущего года.