|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ДО ОКТЯБРЯ РАЗРАБОТАЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ТОВАРОВ
15:19 21.07.2020
Совет Евразийской экономической комиссии 20 июля поручил коллегии ЕЭК совместно с правительствами государств Евразийского экономического союза разработать проект международного договора по применению навигационных пломб при перевозках товаров по территориям двух и более государств Союза.
Как подчеркнул министр ЕЭК по таможенному сотрудничеству Олег Панкратов, ранее Объединенная коллегия таможенных служб Союза подготовила рамочный проект соглашения о единой системе транзита. Кроме того, были проведены эксперименты по применению навигационных пломб.
«От российской стороны поступило предложение сделать соглашение более глобальным, заложить в него комплексный подход по вопросам таможенного транзита. Мы со своей стороны предлагаем в первую очередь решить вопрос с применением навигационных пломб, в том числе не только для таможенных целей, и параллельно готовить такой документ», - отметил Олег Панкратов.
Как сообщает ЕЭК, стороны поддержали предложение коллегии. Планируется, что международный договор по применению навигационных пломб при перевозках товаров будет подготовлен до октября текущего года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2020
Курсы в банках
на 21.07.2020
Конвертация в банках
на 21.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте