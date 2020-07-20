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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


МУЗЫКАНТЫ И ПРОДЮСЕРЫ РОССИИ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА И АРМЕНИИ ОБСУДЯТ ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИИ НА ПЛОЩАДКЕ CREATIVE GLOBAL TALKS


12:53 21.07.2020

Музыканты и продюсеры России, Беларуси, Казахстана и Армении обсудят 23 июля проблемы музыкальной индустрии в посткоронавирусное время в ходе интернет-дискуссии «Композиторы онлайн», которая станет второй в серии Creative Global Talks, организованной Евразийской конфедерацией обществ правообладателей (ЕАКОП). Об этом сообщила пресс-служба ЕАКОП.

«Двадцать третьего июля с 12:00 на онлайн-площадке Zoom пройдет второй онлайн-выпуск серии Creative Global Talks «Композиторы онлайн». Эксперты в сфере интеллектуальной собственности и представители креативных индустрий обсудят, как в новых реалиях наиболее эффективно продвигать музыку в цифровой среде, какие возможности взаимодействия авторов с цифровыми площадками появляются в ряде стран Евразийского региона», - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Во время трансляции слушатели смогут задать спикерам вопросы, уточнили в пресс-службе. Трансляция будет доступна также на Youtube.

Одними из ключевых тем дискуссии станут продвижение музыки в цифровой среде и взаимодействие авторов с цифровыми площадками в странах ЕАКОП, среди которых ряд государств СНГ, Китай и Турция. Эксперты обсудят возможности международной коллаборации авторов в цифровой среде, законодательство и правоприменительную практику в сфере авторского права в цифровом пространстве России, а также опыт и инициативы ЕС и США в этой области.

Еще одной темой станут современные модели музыкальной дистрибуции. Эксперты расскажут о плюсах и минусах монополизации этого рынка.

Модераторами дискуссии выступят заместитель генерального секретаря ЕАКОП, член комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Ирина Яковлева и главный редактор коммуникационного холдинга InterMedia Евгений Сафронов.
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