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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ЗА $3 ТЫС. В УКРАИНЕ СОЗДАЛИ ДОМАШНЮЮ СЭС В ФОРМЕ КУБА
10:57 21.07.2020
Компания «Карбон КНС», которая специализируется на промышленных СЭС, представила разработку для частных собственников – компактную солнечную электростанцию Cuber.
Cuber имеет компактные размеры – это куб со сторонами 2 метра. Покупателю её поставляют в разобранном виде, но для сборки понадобится минимальный набор инструментов. Время сборки – не более дня. Цена Cuber крайне доступная — $3000, пишет energo.guru.
Мощность станции составляет порядка 3 кВт*ч. В целом, этого достаточно для того, чтобы обеспечить энергией среднее домохозяйство. Конечно, для этого нужны идеальные погодные условия.
Станция изначально проектировалась как способ именно сэкономить, а не заработать на зеленом тарифе. Базовые принципы, которыми руководствовались при разработке конструкции – простота и доступность. По словам руководителя проекта Юлии Поляковой, им хотелось, чтобы домашнюю СЭС можно было приобрести так же легко и просто, как обычную бытовую технику вроде холодильника или стиральной машины.
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