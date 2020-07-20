Компания «Карбон КНС», которая специализируется на промышленных СЭС, представила разработку для частных собственников – компактную солнечную электростанцию Cuber.

Cuber имеет компактные размеры – это куб со сторонами 2 метра. Покупателю её поставляют в разобранном виде, но для сборки понадобится минимальный набор инструментов. Время сборки – не более дня. Цена Cuber крайне доступная — $3000, пишет energo.guru.

Мощность станции составляет порядка 3 кВт*ч. В целом, этого достаточно для того, чтобы обеспечить энергией среднее домохозяйство. Конечно, для этого нужны идеальные погодные условия.

Станция изначально проектировалась как способ именно сэкономить, а не заработать на зеленом тарифе. Базовые принципы, которыми руководствовались при разработке конструкции – простота и доступность. По словам руководителя проекта Юлии Поляковой, им хотелось, чтобы домашнюю СЭС можно было приобрести так же легко и просто, как обычную бытовую технику вроде холодильника или стиральной машины.