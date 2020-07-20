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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ЕАЭС ДОРАБАТЫВАЮТ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ
09:52 21.07.2020
На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 20 июля рассмотрен вопрос о доработке Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Ранее главы государств Евразийского экономического союза одобрили проект документа в целом и поручили правительствам стран-участниц доработать документ к следующему заседанию Высшего Евразийского экономического совета.
Как сообщает ЕЭК, на заседании внимание было сконцентрировано на тех вопросах, которые обозначили главы государств, и обсуждены компромиссные формулировки.
По информации министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева, комиссия уже приступила к подготовке плана мер по реализации тех положений, по которым не имеется разногласий.
Стратегические направления состоят из общих (концептуальных) положений и 330 мер и механизмов, сгруппированных в 11 системных блоков и раскрывающих положения Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.
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