На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 20 июля рассмотрен вопрос о доработке Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Ранее главы государств Евразийского экономического союза одобрили проект документа в целом и поручили правительствам стран-участниц доработать документ к следующему заседанию Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщает ЕЭК, на заседании внимание было сконцентрировано на тех вопросах, которые обозначили главы государств, и обсуждены компромиссные формулировки.

По информации министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева, комиссия уже приступила к подготовке плана мер по реализации тех положений, по которым не имеется разногласий.

Стратегические направления состоят из общих (концептуальных) положений и 330 мер и механизмов, сгруппированных в 11 системных блоков и раскрывающих положения Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза.