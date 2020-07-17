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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СФОРМИРОВАН ПРОЕКТ КАРТЫ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРАН ЕАЭС
09:53 20.07.2020
Евразийский межправительственный совет поручил Евразийской экономической комиссии совместно с государствами ЕАЭС обеспечить разработку карты индустриализации союза.
Как сообщает ЕЭК, карта индустриализации станет важным инструментом для координации действий стран ЕАЭС по импортозамещению и будет отражать импортозависимые технологические направления, потенциал производителей государств-членов, сложившиеся промышленные проекты и кооперационные связи в союзе. «Это позволит сторонам избежать дублирования производств и двигаться в сторону отраслевой специализации производителей», - отметили в комиссии.
Карта будет состоять из трех разделов. В одном из них будет содержаться информация о крупных реализуемых и планируемых инвестиционных проектах.
Уже предложено для включения 178 крупных проектов в 18 отраслях с объемом инвестиций около $200 миллиардов.
Во второй раздел войдут около 500-600 технологических направлений по более чем 20 отраслям промышленности, по которым в ЕАЭС необходимо импортозамещение. «Эта информация позволит сформировать производственные цепочки для импортозамещения в рамках всего союза, рационально распределять меры господдержки импортозамещающих производств», - отметили в ЕЭК.
Третий раздел составят товарные позиции, наиболее значимые по объему импорта на таможенную территорию союза. По этим позициям будет развернута наиболее активная импортозамещающая работа.
«На основе содержащихся в карте индустриализации ЕАЭС данных будут готовиться предложения по развитию в союзных странах производственных мощностей», - добавили в ЕЭК.
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