Евразийский межправительственный совет поручил Евразийской экономической комиссии совместно с государствами ЕАЭС обеспечить разработку карты индустриализации союза.

Как сообщает ЕЭК, карта индустриализации станет важным инструментом для координации действий стран ЕАЭС по импортозамещению и будет отражать импортозависимые технологические направления, потенциал производителей государств-членов, сложившиеся промышленные проекты и кооперационные связи в союзе. «Это позволит сторонам избежать дублирования производств и двигаться в сторону отраслевой специализации производителей», - отметили в комиссии.

Карта будет состоять из трех разделов. В одном из них будет содержаться информация о крупных реализуемых и планируемых инвестиционных проектах.

Уже предложено для включения 178 крупных проектов в 18 отраслях с объемом инвестиций около $200 миллиардов.

Во второй раздел войдут около 500-600 технологических направлений по более чем 20 отраслям промышленности, по которым в ЕАЭС необходимо импортозамещение. «Эта информация позволит сформировать производственные цепочки для импортозамещения в рамках всего союза, рационально распределять меры господдержки импортозамещающих производств», - отметили в ЕЭК.

Третий раздел составят товарные позиции, наиболее значимые по объему импорта на таможенную территорию союза. По этим позициям будет развернута наиболее активная импортозамещающая работа.

«На основе содержащихся в карте индустриализации ЕАЭС данных будут готовиться предложения по развитию в союзных странах производственных мощностей», - добавили в ЕЭК.