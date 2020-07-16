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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ОБЕЩАЮТ СЛЕДИТЬ ЗА СОХРАНЕНИЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ НАЦБАНКА УКРАИНЫ


11:50 17.07.2020

Международные инвесторы и бизнес-организации США полагаются на профессиональные качества нового главы НБУ Кирилла Шевченко и выражают надежду, что Нацбанк Украины и в дальнейшем будет сохранять независимость внутри украинского государства.

При этом иностранный бизнес обещает внимательно наблюдать за действиями НБУ, отметил в комментарии Укринформу президент американско-украинского делового совета (USUBC) Морган Уильямс.

"Члены USUBC не видели существенной причины для замены председателя Национального банка Украины, впрочем, это произошло. Кирилл Шевченко – профессиональный банкир, который был эффективным руководителем большого государственного банка Украины ("Укргазбанка" – ред.)", - заметил Уильямс.

Он подчеркнул: "В американско-украинском деловом совете считают, что он (Шевченко – ред.) сможет справиться с ответственностью на этой очень важной позиции". В то же время, по словам Уильямса, "ключевым вопросом для частного бизнеса является то, насколько независимым будет оставаться НБУ при новом руководителе".

Как отметил президент USUBC, международный бизнес "будет внимательно следить за действиями Нацбанка на протяжении следующих месяцев", чтобы четко понимать, действительно ли НБУ остается независимой структурой.

Напомним: американско-украинский деловой совет был создан в октябре 1995 года с целью продвижения инвестиций и реализации торговых интересов компании из США на рынке Украины. Совет поддерживает меры по улучшению условий для двусторонней торговли и инвестиций и способствует укреплению двусторонних бизнес-отношений между Украиной и США.
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