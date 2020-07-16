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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ГКНТ И ЕЭК БУДУТ РАСШИРЯТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
10:08 17.07.2020
Беларусь и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) будут расширять взаимовыгодное сотрудничество в научно-технической и инновационной сферах, в том числе по новым перспективным направлениям для государств – членов союза. Это было отмечено на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с членами коллегии Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым и Тимуром Жаксылыковым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, для расширения и углубления процессов евразийской экономической интеграции, в том числе в контексте взаимодействия государств – членов ЕАЭС в области высоких технологий, предлагается создать Научно-технический совет при председателе коллегии ЕЭК.
«Государственный комитет по науке и технологиям полностью поддерживает инициативу создания совета. Такая площадка необходима, прежде всего, в качестве дискуссионной и совещательной для обеспечения научно обоснованного подхода в вопросах дальнейшего развития Евразийского экономического союза и совершенствования деятельности Евразийской экономической комиссии, связанной с научными исследованиями и проектными работами», – сказал Александр Шумилин.
Он также отметил, что на современном этапе развития государств – членов ЕАЭС важнейшая задача – модернизация и повышение конкурентоспособности национальных экономик. Достижение этих целей возможно при условии создания наукоемкой экономики и развития высокотехнологичных производств, реализации совместных инновационных проектов с высокой добавленной стоимостью. Для финансирования таких проектов и поддержки научно-технических разработок Беларусь предлагает создать специализированный инновационный фонд при Евразийском банке развития, а также более широко использовать ресурсы данного банка.
На встрече обсуждались также вопросы взаимодействия Государственного комитета по науке и технологиям с Евразийской экономической комиссией в сфере интеллектуальной собственности, в том числе в области исчерпания исключительного права на товарные знаки и проведения в 2020 году ежегодного Международного форума «Антиконтрафакт». Беларусь активно принимает участие в реализации основных целей ЕАЭС.
В настоящее время сформированы условия для развития и функционирования единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов.
Следует отметить, что 3 февраля 2020 года Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия подписали договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза. Документом предусматривается упрощение и ускорение процедуры получения правовой охраны товарных знаков, действующей одновременно на территории всех государств – членов ЕАЭС, а также уменьшение расходов заявителей.
Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. Государствами – членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
Евразийская экономическая комиссия – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза, который формируют Совет комиссии и коллегия комиссии. Основными задачами комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития Союза, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции в рамках ЕАЭС. С 1 февраля 2020 года председателем коллегии Евразийской экономической комиссии стал представитель Беларуси Михаил Мясникович. Его кандидатуру утвердили президенты стран ЕАЭС.
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