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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ОБСУЖДАЮТ СОЗДАНИЕ ИНСТИТУТА ОПЕРАТОРА ТРАНСГРАНИЧНОЙ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ


16:43 16.07.2020

Рабочая группа высокого уровня по трансграничной электронной торговле рассмотрела на первом заседании возможности для ускорения доставки товаров и упрощения их оформления с использованием института оператора.

Как сообщает ЕЭК, в рамках мероприятия обсуждался широкий круг вопросов, направленных на формирование системного регулирования данного сегмента внешней торговли. Причиной для такого подхода является то, что сейчас в ЕАЭС уже полностью сложился новый рынок, а существующее правовое регулирование, в целом направленное на формат «традиционной» торговли, недостаточно учитывает его специфику.

По экспертным оценкам, объем импорта товаров, приобретенных на иностранных интернет-площадках, в ЕАЭС в 2019 году составил $8,8 млрд, из которых 90% приходилось на Российскую Федерацию. Прогнозируется, что с учетом перераспределения потребительского спроса в «онлайн», вызванного пандемией COVID-2019, в 2020 году трансграничная электронная торговля вырастет на 6-10%.

Участники рассмотрели обширный перечень тем, связанных с развитием таможенного регулирования, включая возможность определения новой категории товаров, введение нового типа таможенных деклараций и института оператора электронной торговли.

«Надо создать коридор для осуществления интернет-торговли через институт оператора – чтобы это было быстро, удобно, чтобы были гарантии по уплате необходимых платежей и соблюдению вопросов технического регулирования. Необходимы прозрачность и четкость взаимодействия, когда оператор обеспечит выполнение всех правил и ограничений, предложив потребителю удобную услугу по оформлению», – отметил в этой связи министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Особое внимание было уделено вопросам соблюдения мер технического регулирования. В настоящий момент требование о соответствии поступающих в ЕАЭС в рамках трансграничной электронной торговли товаров техническим регламентам не предусмотрено. Было высказано предложение о постепенном выравнивании условий реализации товаров в традиционной «оффлайновой» и электронной торговле в целях обеспечения потребителей ЕАЭС безопасной продукцией и выравнивания конкурентных условий для производителей Союза и добросовестных импортеров.

Стороны сочли интересной идею использования таможенных складов в целях хранения и последующей реализации конечному потребителю на территории ЕАЭС товаров иностранных интернет-площадок. Внедрение схемы B2B2C с возможностью предварительного ввоза продукции могло бы способствовать дополнительному ускорению доставки товаров покупателям из государств-членов Союза.
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