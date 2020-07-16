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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
КЫРГЫЗСТАН ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ В ЕАЭС ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ЭКОНОМИК
14:32 16.07.2020
Евразийская экономическая комиссия рассмотрела инициативу Кыргызстана о создании нового института развития, сообщает ЕЭК.
Накануне на первом заседании рабочей группы по вопросам создания института развития и поддержки Евразийского экономического союза участники обсудили роль нового института в общей системе уже существующих структур, правовую основу его функционирования и возможные источники финансирования.
Как подчеркнул глава рабочей группы, министр ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев, в ЕАЭС уже существуют институты развития союза, поэтому на первом этапе необходимо определить место нового института в общей системе.
«Для реализации интеграционного потенциала союза нужно максимально задействовать существующие механизмы и ресурсы поддержки развития экономик и, возможно, выработать новые подходы», — отметил Сергей Глазьев.
По мнению кыргызской стороны, цель нового института — сокращение диспропорций в развитии стран ЕАЭС, сближение экономик и опережающее развитие союза в целом.
Предполагается, что проектируемый институт займется реализацией целевых программ развития. Такой подход приведет к повышению сплоченности стран ЕАЭС и углублению интеграции.
Участники рабочей группы также рассмотрели перспективы расширения инструментов и механизмов финансирования программ и инвестиционных проектов, направленных на выравнивание экономического развития государств союза в рамках Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития, АО «Российская венчурная компания», а также использования возможностей и инфраструктуры Международного финансового центра «Астана», клуба «Интеграция» и Международного агентства суверенного развития.
По итогам встречи достигнута договоренность о выработке концепции института развития, а также проработке вопроса расширения мандата Евразийского фонда стабилизации и развития. Итоги работы будут представлены на рассмотрение совету ЕЭК.
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