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УКРАИНСКИЙ ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В ЭТОМ ГОДУ УМЕНЬШИЛСЯ НА 6%, ИМПОРТ - НА 12%


12:59 16.07.2020

Украина в январе-июне 2020 года экспортировала товаров на $1,6 млрд или на 6% меньше, чем в І полугодии прошлого года; импортировано товаров на $3,4 млрд, или на 12% меньше. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

"В Украину импортировали товаров (за І полугодие 2020 года – ред.) на более $24,3 млрд (по сравнению с первым полугодием 2019 г. импорт уменьшился на $3,4 млрд, или на 12%). Экспортировали из Украины на $23 млрд (уменьшение экспорта составило $1,6 млрд или на 6%)", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Больше всего импортировали из: Китая – 15% от общего импорта, Германии – 9%, Российской Федерации – 9%.

Чаще всего импортировали: топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные; реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части; средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, их части и оборудование.

Главные партнеры по экспорту: Китай – 13% от общего экспорта, Польша – 6%, Российская Федерация – 6%.

Чаще всего экспортировали: зерновые культуры, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения; продукты их расщепления; готовые пищевые жиры, воски животного или растительного происхождения.

Как сообщалось, в 2019 году экспорт товаров из Украины составил 50,06 млрд долларов (на 5,8% больше, чем в 2018 году), импорт – 60,78 млрд долларов (на 6,3% больше, чем в 2018 году).
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