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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ЗА ПОЛГОДА ТРАНСПОРТИРОВАЛА 350 ТЫСЯЧ ТОНН НЕФТИ В БЕЛАРУСЬ


17:06 15.07.2020

Украина в январе-июне 2020 года транспортировала 350 тыс. тонн нефти в Беларусь, что составляет 5,8% от общего транзита. Об этом сообщает АО "Укртранснефть".

"Объем транспортировки нефти для НПЗ Украины за 6 мес. этого года составляет 1,3 млн тонн (на 20% больше, чем в январе-июне 2019 г.), а транзит - 6 млн тонн (увеличение на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.), из которых свыше 350 тыс. тонн нефти АО «Укртранснефть» транспортировало для нужд Мозырского НПЗ (Беларусь)", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Общий объем транспортируемой нефти по результатам первого полугодия 2020 года составляет 7,4 млн тонн нефти, что на 10% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

По данным компании, в июне 2020 года общий объем транспортировки нефти вырос по сравнению с июнем прошлого года на 1,2% - до 1,1 млн тонн.

В частности, в прошлом месяце Укртранснефть увеличила объем транспортировки нефти на НПЗ Украины по сравнению с июнем прошлого года на 7,7% - до 213 тыс. тонн. Из них компания транспортировала на НПЗ 125 тыс. тонн украинской нефти, 56 тыс. тонн - азербайджанской и 32 тыс. тонн американской.

Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в июне 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2% - до 895 тыс. тонн.

Как сообщалось, в этом году Беларусь начала поставки нефти из альтернативных источников после того, как не смогла договориться о контракте с Россией. Один из путей поставки нефти для Беларуси - украинский порт "Южный", откуда нефть поставляется по нефтепроводу на белорусские НПЗ.
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