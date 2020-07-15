Евразийская экономическая комиссия готова содействовать странам Евразийского экономического союза в унификации методов определения сортовых качеств посадочного материала плодовых, ягодных культур и винограда, а также апробации создаваемых селекционных достижений в животноводстве. По названным направлениям планируется провести научно-исследовательские работы. Об этом шел разговор на заседании Консультативного комитета по агропромышленному комплексу под председательством министра по промышленности и АПК ЕЭК Артака Камаляна 13 июля в штаб-квартире комиссии.

Члены консультативного комитета одобрили целесообразность разработки научно обоснованных методов определения сортовых (помологических) качеств посадочного материала (маточных насаждений, питомников) плодовых, ягодных культур и винограда в рамках ЕАЭС с учетом мирового опыта.

Как сообщает ЕЭК, исследования по этой тематике необходимы, чтобы реализовать задачи согласованной агропромышленной политики, определенные договором о Союзе и соглашением об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС от 2017 года.

Разработанные по итогам научно-исследовательских работ единые методы позволят обеспечить эквивалентность процедур и результатов оценки сортовых качеств посадочного материала для взаимного признания документов при торговле в Союзе, что в итоге будет способствовать развитию рынка посадочного материала плодовых, ягодных культур и винограда в государствах-членах.

При обсуждении вопросов племенного животноводства речь шла о разработке единой для стран ЕАЭС методики оценки апробируемых новых пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных животных, в том числе крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, верблюдов, птицы, пушных зверей, рыбы, пчел, на отличимость, однородность, стабильность и устойчивость к заболеваниям.

Отмечено также, что исследования по этой тематике необходимы для реализации Соглашения о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках ЕАЭС от октября 2019 года и проекта Порядка проведения апробации созданных новых типов, линий (пород) и кроссов сельскохозяйственных животных в государствах-членах ЕАЭС. Выполнение работ предусматривается в 2021-2022 годах.

Разработанная с учетом современных международных подходов соответствующая методика будет использоваться уполномоченными органами союзных стран при апробации селекционных достижений в животноводстве, что позволит унифицировать работу в этой сфере и обеспечит их признание в рамках ЕАЭС.

Обсудив проект соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках ЕАЭС складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию, члены консультативного комитета в целом одобрили его. По предложению казахстанской стороны запланирована презентация опыта Казахстана по обеспечению обращения зерновых расписок.

Проект соглашения регулирует правоотношения, связанные с выпуском (выдачей), обращением и погашением в рамках Союза складских свидетельств на сельхозпродукцию. Бездокументарные складские свидетельства, выпущенные (выданные) в государствах-членах, включенные в реестры складских свидетельств и соответствующие требованиям соглашения, предусматривается взаимно признавать странами ЕАЭС.