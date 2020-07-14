ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОТБОРА ЕДИНСТВЕННОГО ОПЕРАТОРА ПРОЕКТА «ЕВРАЗИЙСКАЯ СЕТЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ, СУБКОНТРАКТАЦИИ И ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ»


10:12 15.07.2020

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии 13 июля утвержден порядок отбора единственного оператора при реализации проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий».

Учредителями единственного оператора выступят национальные операторы в государствах Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, в рамках реализации проекта предусмотрено определение государствами – членами национальных операторов в странах. Национальные операторы определяются в каждой стране уполномоченными органами государственной власти. Единственный оператор формируется в виде отдельной организации, учрежденной национальными операторами.

Напомним, что проект «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий» реализуется цифровым офисом ЕЭК, согласно решению Евразийского межправительственного совета от 30 апреля 2019 года.

Проект предполагает создание автоматизированной системы по предоставлению хозяйствующим субъектам стран ЕАЭС механизма оперативного подбора наиболее эффективных партнеров по кооперации и субконтрактации, вовлечения малых и средних предприятий в производственные цепочки крупных производителей, также создания условий для удовлетворения потребностей хозяйствующих субъектов и органов государственной власти стран Союза в сквозных процессах и цифровых сервисах.

В результате реализации проекта будет обеспечен доступ к территориально распределенному набору сервисов государств-членов, в том числе за счет включения сервисов промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий национальных компонентов евразийской сети, и большому объему консолидированной информации, необходимой для ведения хозяйственной деятельности и обеспечивающей поддержку промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2020
валюта курс
EUR 2.7431
USD 2.4194
RUB 3.4012
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7431 +0.0059
USD 2.4194 +0.0009
RUB 3.4012 -0.016
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7450 2.7540
USD 2.4110 2.4190
RUB 3.3970 3.4140
подробнее

Конвертация в банках
на 15.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1340 1.1410
EUR/RUB 80.4000 81.3000
USD/RUB 70.6000 71.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте