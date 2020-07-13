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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ОДОБРЕН ПЕРВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ КООПЕРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ СТРАН ЕАЭС В СФЕРЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ


11:10 14.07.2020

Совет ЕЭК 13 июля одобрил первый глобальный кооперационный проект стран Евразийского экономического союза в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) – Межгосударственную программу, которая станет пилотной для государств-членов Союза.

Как сообщает ЕЭК, теперь для ее запуска остается последний шаг – утверждение межправсоветом, которое ожидается 17 июля нынешнего года.

Технологии дистанционного зондирования Земли из космоса –высокоточный и оперативный инструмент изучения нашей планеты, который помогает эффективно управлять ее ресурсами. Сегодняшние технологии предлагают уникальные решения для повышения эффективности разведки и добычи полезных ископаемых, внедрения новейших практик в сельское хозяйство, предупреждения чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий, охраны окружающей среды и контроля над изменением климата. Примерно 80% информации, на основании которой составляются прогнозы погоды, получено из космоса.

Всего на земной орбите находится порядка 500 спутников, занятых дистанционным зондированием. И уже совсем скоро к ним может присоединиться евразийская группировка.

Межгоспрограмму намечено реализовать c 2021 по 2025 годы. Для этого странам Союза и Комиссии нужно будет совместно пройти три этапа. На первом – объединить действующие и перспективные группировки спутников стран Союза. В результате значительно увеличится площадь покрытия наблюдаемой территории, повысятся периодичность обзора и оперативность передачи потребителям необходимой информации. Соответственно возрастет конкурентоспособность объединенных спутниковых ресурсов на мировом космическом рынке.

На втором этапе страны ЕАЭС создадут единый информационный портал – банк данных по материалам объединенной космической съемки, модернизируют национальные наземные комплексы приема и обработки данных. Это позволит существенно повысить качество предоставляемых геоинформационных услуг пользователям различных секторов экономики государств Союза.

Завершающим этапом межгоспрограммы будет создание перспективной совместной космической системы ДЗЗ союзных стран на базе космических аппаратов среднего и высокого разрешения, разработка и производство которых будет осуществляться в кооперации предприятий государств-членов. Характеристики перспективных космических аппаратов совместного производства будут соответствовать лучшим мировым образцам, а по некоторым параметрам превосходить их.

Межгоспрограмма позволит эффективно использовать преимущества единого экономического пространства, объединить промышленные, научно-технические и маркетинговые возможности стран Союза, привлечь к участию в работе над проектом все союзные государства, включая Армению и Кыргызстан, не обладающие космическими аппаратами и в итоге получить значительно больший общий результат, доступный всем участникам межгоспрограммы.
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