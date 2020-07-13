СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

В ТЕХРЕГЛАМЕНТ ЕАЭС О БЕЗОПАСНОСТИ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ

09:53 14.07.2020 Совет ЕЭК включил в план разработки технических регламентов Евразийского экономического союза изменения в техрегламент «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе». Как сообщает ЕЭК, в него планируется включить норму об обязательном наличии у газоиспользующего оборудования, применяемого внутри помещения, устройства, исключающего скопление несгоревшего газа. Это снизит риски в быту, поможет предотвратить чрезвычайные ситуации при эксплуатации газовых приборов для приготовления и подогрева пищи, отопительных и водонагревательных газовых аппаратов. Ответственным разработчиком изменений определена Российская Федерация. Завершить внутригосударственное согласование документа намечено в четвертом квартале 2021 года.