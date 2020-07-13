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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В ТЕХРЕГЛАМЕНТ ЕАЭС О БЕЗОПАСНОСТИ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ
09:53 14.07.2020
Совет ЕЭК включил в план разработки технических регламентов Евразийского экономического союза изменения в техрегламент «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».
Как сообщает ЕЭК, в него планируется включить норму об обязательном наличии у газоиспользующего оборудования, применяемого внутри помещения, устройства, исключающего скопление несгоревшего газа. Это снизит риски в быту, поможет предотвратить чрезвычайные ситуации при эксплуатации газовых приборов для приготовления и подогрева пищи, отопительных и водонагревательных газовых аппаратов.
Ответственным разработчиком изменений определена Российская Федерация. Завершить внутригосударственное согласование документа намечено в четвертом квартале 2021 года.
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