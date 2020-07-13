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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В УКРАИНЕ УЖЕ СОБРАЛИ 6,3 МЛН ТОНН ЗЕРНА


14:38 13.07.2020

Сбор зерновых культур в Украине начали почти все регионы, в Херсонской и Николаевской области уже намолотили по 1 млн тонн. Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"По состоянию на 9 июля аграрии почти всех областей Украины приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур. В общем, уже намолочено 6 340 тыс. тонн зерна с площади 1 934 тыс. га (13% к прогнозу)", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

За неделю сельхозпроизводители собрали 5 085 тыс. тонн зерновых, зернобобовых культур и рапса.

За отчетный период намолочено пшеницы – 2,92 млн тонн с площади 918 тыс. га (14%); ячменя – 3,03 млн т с площади 870 тыс. га (38%); гороха – 158 тыс. т с площади 84 тыс. га (36%);

Кроме того, рапса собрано 3,85 тыс. т с площади 2,49 тыс. га.

Лидерами по объемам сбора урожая с начала уборочной кампании являются Херсонская обл. (1,407 млн т с площади 394 тыс. га), Николаевская обл. (1,313 млн т с площади 451 тыс. га). Днепропетровская обл. (0,91 млн т с площади 261 тыс. га), Запорожская обл. (0,88 млн га с площади 239 тыс. га).

Как сообщалось, в 2019/2020 маркетинговом году в Украине произведено более 98 млн т зерновых и масличных культур.

Украинская зерновая ассоциация прогнозирует урожай 2020/2021 МГ на уровне прошлогоднего - объемом 98 млн т. При этом экспорт зерновых и масличных может увеличиться с 57,2 млн т до 58,5 млн т.
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