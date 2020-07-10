Изменения в технический регламент ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции», принятые решением Совета Евразийской экономической комиссии № 115 от 8 августа 2019 года, вступили в силу 11 июля.

Как сообщает ЕЭК, изменения в техрегламент предусматривают дополнение 7 и 19 статей требованиями к непереработанному продовольственному (пищевому) сырью животного происхождения и процессам его получения. В частности, такое сырье, необходимое для изготовления пищевой продукции, должно быть получено от продуктивных животных и признано пригодным для употребления в пищу по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы, которая проводится в соответствии с техрегламентом.

Также откорректированы отдельные показатели безопасности пищевой продукции по допустимым уровням содержания остаточных количеств антибиотиков в пищевой продукции и перечень растений, запрещенных для использования в составе биологически активных добавок к пище.

С учетом «пакетного принципа» применения требований к пищевой продукции в технических регламентах Союза требования в отношении зерна и отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания, приведены в соответствие с аналогичными требованиями, установленными в технических регламентах Союза на отдельные виды пищевой продукции.

Решением коллегии комиссии № 69 от 26 мая 2020 года в отношении этих изменений определен переходный период. В течение 12 месяцев с даты вступления в силу указанных изменений допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной территории Союза пищевой продукции в соответствии с ранее установленными им обязательными требованиями. При этом обращение продукции, произведенной до вступления в силу изменений в техрегламент, допускается в течение срока годности, установленного ее