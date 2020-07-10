ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В ЕАЭС ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ «О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»


10:02 13.07.2020

Изменения в технический регламент ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции», принятые решением Совета Евразийской экономической комиссии № 115 от 8 августа 2019 года, вступили в силу 11 июля.

Как сообщает ЕЭК, изменения в техрегламент предусматривают дополнение 7 и 19 статей требованиями к непереработанному продовольственному (пищевому) сырью животного происхождения и процессам его получения. В частности, такое сырье, необходимое для изготовления пищевой продукции, должно быть получено от продуктивных животных и признано пригодным для употребления в пищу по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы, которая проводится в соответствии с техрегламентом.

Также откорректированы отдельные показатели безопасности пищевой продукции по допустимым уровням содержания остаточных количеств антибиотиков в пищевой продукции и перечень растений, запрещенных для использования в составе биологически активных добавок к пище.

С учетом «пакетного принципа» применения требований к пищевой продукции в технических регламентах Союза требования в отношении зерна и отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания, приведены в соответствие с аналогичными требованиями, установленными в технических регламентах Союза на отдельные виды пищевой продукции.

Решением коллегии комиссии № 69 от 26 мая 2020 года в отношении этих изменений определен переходный период. В течение 12 месяцев с даты вступления в силу указанных изменений допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной территории Союза пищевой продукции в соответствии с ранее установленными им обязательными требованиями. При этом обращение продукции, произведенной до вступления в силу изменений в техрегламент, допускается в течение срока годности, установленного ее
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2020
валюта курс
EUR 2.7435
USD 2.4300
RUB 3.4118
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7435 -0.0106
USD 2.4300 -0.0032
RUB 3.4118 -0.0201
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7380 2.7500
USD 2.4210 2.4320
RUB 3.4090 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 13.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1350
EUR/RUB 3.4090 3.4200
USD/RUB 70.6000 71.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте